Komşu yanıyor! 40 dereceyi görecek: Turistik bölge ziyarete kapatıldı

13 Haziran 2024 09:19 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:21

Yunanistan'ın en çok ziyaret edilen turistik bölgesi olan Atina Akropolü, ülkeyi saran sıcak nedeniyle halka kapatıldı. Yunanistan Kültür Bakanlığı, UNESCO listesindeki arkeolojik alanın öğleden 17'ye kadar kapalı olacağını, Çarşamba ve Perşembe günü sıcaklıkların 00 santigrat dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

YAZ BOYUNCA KAPALI KALABİLİR

Yüksek yaz sıcaklıklarının düzenli olarak vurduğu Yunanistan'da yılın ilk sıcak hava dalgası bu iki günde zirveye ulaşacak. Bakanlık, Akropolis'in yaz boyunca öğle saatlerinde kapalı olma ihtimalini açık bıraktı.

İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, Atina çevresindeki Attika bölgesinde yangın riskinin çok yüksek olduğu konusunda uyardı.

GEÇEN YIL DA KAPATILMIŞTI

Başkent de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde okullar çarşamba ve perşembe günleri kapalıyken, Çalışma Bakanlığı kamu sektörü çalışanlarına evden çalışmalarını tavsiye etti.

Akropolis, geçen yıl temmuz ayında iki haftalık sıcak hava dalgası nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.

Geçen yıl Akropolis'i yaklaşık dört milyon ziyaretçiyle rekor sayıda ziyaret etti.