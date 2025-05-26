Komşuda Strep-A bakteri paniği: Birçok okulda eğitime ara verildi

Yunanistan’ın Orta Makedonya bölgesinde Strep-A bakterisi hızla yayıldı. İlk vakalar, Selanik’in Kalamarya bölgesindeki bir okulda tespit edildi. Enfeksiyona neden olan bakterinin kısa sürede yayılması üzerine söz konusu bölgede 3 ilkokul ve 2 anaokulunda eğitime ara verildi.

Serez kentinde Strep A bakterisi tespit edilen 4 okul, önlem amacıyla geçici olarak kapatıldı.

STREP-A BAKTERİSİ OLDUKÇA BULAŞICI

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Strep A bakterisinin oldukça bulaşıcı olduğunu belirterek, kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Enfekte kişilerin, antibiyotik tedavisine başladıktan sonra en az 24 saat evde kalmalarını tavsiye eden yetkililer, panik yapılmaması gerektiğini ve durumun kontrollü şekilde yönetildiğini ifade etti.