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 | Suat Vilgen

Fareler vebadan sonra ölümcül bir salgına daha neden olabilir! Bakteri yaymaya başladılar

Şehirlerde hızla yayılan fareler, insanlarda organ yetmezliğine yol açabilen ölümcül bir hastalık olan leptospirozun taşıyıcısı çıktı. Yeni araştırma, farelerin bu bakteriyi şehir boyunca nasıl yaydığını gözler önüne seriyor.

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Fareler vebadan sonra ölümcül bir salgına daha neden olabilir! Bakteri yaymaya başladılar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 12:29

Fareler sadece çöpleri karıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ölümcül bir hastalığı da şehir şehir yayıyor olabilir. Tufts Üniversitesi liderliğinde altı yıl süren kapsamlı bir araştırma, kentlerdeki farelerin leptospiroz adı verilen, insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bakterileri taşıdığını ortaya koydu.

Fareler vebadan sonra ölümcül bir salgına daha neden olabilir! Bakteri yaymaya başladılar

HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Bu hastalık, enfekte farelerin idrarıyla çevreye yayılan Leptospira bakterisiyle bulaşıyor. Kirli toprak, su birikintileri ya da nemli yüzeylerle temas eden insanlar, hayvanlar ve yaban hayatı risk altında. Tropikal bölgelerde sık görülen bu hastalık, küresel ısınma ile birlikte artık serin iklimlerde de yayılabilir hale geliyor.

Fareler vebadan sonra ölümcül bir salgına daha neden olabilir! Bakteri yaymaya başladılar

2018'DE İNSANDA TESPİT EDİLDİ

Araştırmanın yürütüldüğü Boston’da, bilim insanları şehrin çeşitli bölgelerindeki fare popülasyonlarını inceleyerek bakterinin yıllar içinde nasıl yayıldığını haritalandırdı. 2018’de yaşanan bir insan vakasının, aynı bölgedeki farelerde tespit edilen genetik yapıyla neredeyse birebir örtüşmesi, bulaş kaynağının fareler olduğunu güçlü biçimde gösteriyor.

Fareler vebadan sonra ölümcül bir salgına daha neden olabilir! Bakteri yaymaya başladılar

FARE BÖBREKLERİ İNCELENDİ

Araştırmayı yürüten Dr. Marieke Rosenbaum, “Farelerin taşıdığı bakterileri artık daha hassas yöntemlerle tespit edebiliyoruz. Özellikle dondurulmuş fare böbreklerinden izole edilen bakteriler, leptospirozun izini sürmemizde bir dönüm noktası oldu” dedi.

Fareler vebadan sonra ölümcül bir salgına daha neden olabilir! Bakteri yaymaya başladılar

RİSK ALANLARI BELİRLENDİ

Araştırma, farelerin şehir içindeki hareketliliğiyle bakteriyi farklı bölgelere taşıdığını da kanıtladı. Boston’daki geniş caddeler ve yollar, farklı fare kolonilerini birbirinden izole ederken, yeşil alanlar ve parklar farelerin hareket güzergâhları haline gelmiş durumda.

Fareler vebadan sonra ölümcül bir salgına daha neden olabilir! Bakteri yaymaya başladılar

ORGAN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİYOR

Leptospiroz çoğu zaman hafif atlatılsa da bazı vakalarda karaciğer, böbrek gibi hayati organları etkileyerek çoklu organ yetmezliğine ve ölüme yol açabiliyor. Evsiz bireyler ve açık alanda madde kullananlar, enfekte alanlarla daha fazla temas ettikleri için yüksek risk grubunu oluşturuyor.

Fareler vebadan sonra ölümcül bir salgına daha neden olabilir! Bakteri yaymaya başladılar

HALK SAĞLIĞI MESELESİ

Uzmanlar, şehirlerdeki fare kontrolünün yalnızca haşere mücadelesi değil, aynı zamanda bir halk sağlığı meselesi olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor. “Fareleri tamamen yok etmek gerçekçi değil ama yayılmalarını ve hastalık bulaşını nasıl engelleyeceğimizi daha iyi anlayabiliriz” diyor.

Fareler vebadan sonra ölümcül bir salgına daha neden olabilir! Bakteri yaymaya başladılar

TEK ÇARE DİKKATLİ OLMAK

Leptospiroz, sessizce yayılıyor. Farelerle aynı şehirde yaşarken daha dikkatli olmaktan başka çare yok gibi görünüyor.

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