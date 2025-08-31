Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Komşusunun bahçesinde kanlar içinde bulundu, gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Alaska'da sabah koşusuna çıkan 3 çocuk annesi Ariean Fabrizio Colton, komşularının bahçesinde kanlar içinde bulundu. Acil olarak hastaneye kaldırılan kadına ne olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Komşusunun bahçesinde kanlar içinde bulundu, gerçek kısa sürede ortaya çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
31.08.2025
15:42
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
15:42

36 yaşındaki Ariean Fabrizio Colton, 'da yaşadığı evden saat sabah 5 civarında koşu yapmak için çıktı. Evinden sadece 45 metre uzaklaştığında ise bir boz ayının saldırısına uğradı.

Yerel yaban hayatı yetkilileri ve perişan ailesine göre, Arien evden çıktıktan sadece birkaç dakika sonra bir boz ayı tarafından vahşice parçalandı ve 100 metre sürüklendi.

Komşusunun bahçesinde kanlar içinde bulundu, gerçek kısa sürede ortaya çıktı

VAHŞİ HAYVAN BULUNAMADI

New York Post'un haberine göre Arien, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, bilincinin yerinde olduğunu ancak yüzünden ve kafa derisinden yoğun bir kanama olduğunu söyledi. Yakınları durumunun stabil olduğunu, ciddi yaralanmaları olduğunu açıkladı.

Yetkililer izlere dayanarak vahşi hayvanın bir boz ayı olduğunu düşünüyor. Fakat henüz bulunamadı.

Komşusunun bahçesinde kanlar içinde bulundu, gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Bölge sakinleri ve ziyaretçileri, ayıların kış için somon ve meyve stoklarını artırmaları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardılar. Lorring, "Ormana çıkarsanız, çevrenizi ve olup biteni duyabildiğinizden emin olun" dedi.

