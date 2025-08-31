İki arkadaşın akılalmaz oyunu: Kevlar kask takıp birbirlerine ateş ettiler! Biri cinayetle yargılanıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston'da 37 yaşındaki Sean O'Donnell, evinde 34 yaşındaki Aaron Prout'un vurularak öldürülmesiyle bağlantılı olarak gözaltına alındı. İddialara göre, iki arkadaş, kurşun geçirmez kask takmış halde O'Donnell'in evinde birbirlerine tüfekle ateş ederken, Prout açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

''KEVLAR KASK' İDDİASINA İNANMAK ZOR''

Polis, İngiliz Prout'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Harris County Şerifi Ed Gonzalez, "İki sözde arkadaşın, bir yerleşim bölgesindeki evin içinde, kevlar kask takarak ve tüfek kullanarak birbirlerine sırayla ateş etmelerine inanmak zor" ifadelerini kullandı.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Yetkililer, trajik hedef talimi sırasında kullanılan tüfeğin türü veya iki tüfeğin birbirinden ne kadar uzakta olduğu konusunda bir açıklama yapmadı.

New York Post'un haberine göre O'Donnell perşembe günü cinayetle suçlandı ve şu anda Harris County Hapishanesinde tutuluyor.

KEVLAR KASK YÜZDE 100 KORUMA SAĞLAMAZ

İngilizin kask takarken neden öldüğü tam olarak bilinmiyor, ancak başlığın %100 koruma sağlaması beklenmiyor.