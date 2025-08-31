Menü Kapat
SON DAKİKA!
Dünya
 Berrak Arıcan

Bu küçük kasaba helikopterler, zırhlı araçlar ve özel kuvvetlerle dolu: İnsan avı başladı

Avustralya'da 2 polisi öldürüp kaçan şüpheli için insan avı başlatıldı. Bin nüfuslu kasaba Porepunkah, helikopterler, zırhlı araçlar ve özel kuvvetlerle doldu.

Bu küçük kasaba helikopterler, zırhlı araçlar ve özel kuvvetlerle dolu: İnsan avı başladı
'da bulunan Porepounkah kasabasında polis insan avı başlattı. İki polisi öldürüp kaçan ağır silahlı , bin nüfuslu olan bu dağ kasabasında aranıyor. Polis, Dezi Freeman isimli şüpheliyi yakalamak için kasabayı ablukaya aldı.

Bu küçük kasaba helikopterler, zırhlı araçlar ve özel kuvvetlerle dolu: İnsan avı başladı

Freeman’ın arazisinde soruşturması kapsamında arama yapmak isteyen polisler salı günü silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Dedektif Neal Thompson ve Kıdemli Polis Memuru Vadim De Waart hayatını kaybetti, bir polis ağır yaralandı.

Bu küçük kasaba helikopterler, zırhlı araçlar ve özel kuvvetlerle dolu: İnsan avı başladı

Yetkililer, Freeman’ın saldırının ardından çalılıklara kaçtığını ve yanında çok sayıda silah olduğunu açıkladı.

'EGEMEN VATANDAŞ'

56 yaşındaki şüphelinin 'Egemen Vatandaş' olarak bilinen harekete mensup olduğu biliniyor. Freeman, uzun süredir hükümet karşıtı görüşleri benimsiyor. 'Egemen Vatandaş' hareketini benimseyenler, devlet otoritesini ve yasaları tanımıyor. Bu kişiler, kendi kurallarını geçerli sayarak yasal süreçlere uymayı reddediyor.

KASABA SAKİNLERİ DE ŞOKTA

Kasabada hayatını idame ettiren yerel halk ise adeta şokta. Yerlilerden Emily White, “Çalışanlarımızdan biri gelip aktif bir silahlı saldırgan olduğunu söyledi. Şaka yaptığını sandım. Biz burada kapılarımızı kilitlemeyiz bile” dedi.

Bu küçük kasaba helikopterler, zırhlı araçlar ve özel kuvvetlerle dolu: İnsan avı başladı

ÜLKEDE BU OLAY İLK DEĞİL!

Olay, 2022 yılında Queensland eyaletinde yaşanan ve iki genç polisin hayatını kaybettiği benzer bir saldırıyı hatırlattı. O saldırıda da fail “Egemen Vatandaş” görüşlerine sahipti.

Uzmanlar, bu tür grupların sayısının son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. Özellikle Covid-19 pandemisi sırasında uygulanan kısıtlamalar, bu tür hükümet karşıtı inançları körükledi. Bazı kişiler sosyal medya üzerinden insanlara nasıl yasaları atlatabileceklerini anlatan içerikler ve belgeler satıyor.

Hukuk uzmanı Dr. Joe McIntyre, bu grupların sistematik bir sosyal soruna dönüştüğünü söylüyor.

Başbakan Anthony Albanese de yaptığı açıklamada, istihbarat servislerinin bu tehdidin farkında olduğunu ve gerekli adımların atıldığını belirtti.

