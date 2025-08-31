Bu küçük kasaba helikopterler, zırhlı araçlar ve özel kuvvetlerle dolu: İnsan avı başladı

Avustralya'da bulunan Porepounkah kasabasında polis insan avı başlattı. İki polisi öldürüp kaçan ağır silahlı şüpheli, bin nüfuslu olan bu dağ kasabasında aranıyor. Polis, Dezi Freeman isimli şüpheliyi yakalamak için kasabayı ablukaya aldı.

Freeman’ın arazisinde cinsel istismar soruşturması kapsamında arama yapmak isteyen polisler salı günü silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Dedektif Neal Thompson ve Kıdemli Polis Memuru Vadim De Waart hayatını kaybetti, bir polis ağır yaralandı.

Yetkililer, Freeman’ın saldırının ardından çalılıklara kaçtığını ve yanında çok sayıda silah olduğunu açıkladı.

'EGEMEN VATANDAŞ'

56 yaşındaki şüphelinin 'Egemen Vatandaş' olarak bilinen harekete mensup olduğu biliniyor. Freeman, uzun süredir hükümet karşıtı görüşleri benimsiyor. 'Egemen Vatandaş' hareketini benimseyenler, devlet otoritesini ve yasaları tanımıyor. Bu kişiler, kendi kurallarını geçerli sayarak yasal süreçlere uymayı reddediyor.

KASABA SAKİNLERİ DE ŞOKTA

Kasabada hayatını idame ettiren yerel halk ise adeta şokta. Yerlilerden Emily White, “Çalışanlarımızdan biri gelip aktif bir silahlı saldırgan olduğunu söyledi. Şaka yaptığını sandım. Biz burada kapılarımızı kilitlemeyiz bile” dedi.

ÜLKEDE BU OLAY İLK DEĞİL!

Olay, 2022 yılında Queensland eyaletinde yaşanan ve iki genç polisin hayatını kaybettiği benzer bir saldırıyı hatırlattı. O saldırıda da fail “Egemen Vatandaş” görüşlerine sahipti.

Uzmanlar, bu tür grupların sayısının son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. Özellikle Covid-19 pandemisi sırasında uygulanan kısıtlamalar, bu tür hükümet karşıtı inançları körükledi. Bazı kişiler sosyal medya üzerinden insanlara nasıl yasaları atlatabileceklerini anlatan içerikler ve belgeler satıyor.

Hukuk uzmanı Dr. Joe McIntyre, bu grupların sistematik bir sosyal soruna dönüştüğünü söylüyor.

Başbakan Anthony Albanese de yaptığı açıklamada, istihbarat servislerinin bu tehdidin farkında olduğunu ve gerekli adımların atıldığını belirtti.