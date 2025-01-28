Kongo Demokratik Cumhuriyeti yangın yeri: Sokaklar cesetle doldu! BM ve DSÖ'den peş peşe uyarı geldi

28 Ocak 2025 17:22 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:23

Orta Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde isyancılar ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar dinmek bilmiyor. BM yetkilileri çatışmalar nedeniyle sokakların cesetle, hastanelerin de yaralılarla dolduğunu bildirdi. Yüz binlerce kişinin yerinden edildiği çatışmalar nedeniyle DSÖ 'kolera' uyarısı yaptı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’nın kontrolü, dün Ruanda destekli 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup tarafından ele geçirildi. Goma'da isyancı grup ve hükümet güçleri arasında yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

SOKAKLAR CESETLE DOLU

Birleşmiş Milletler ve diğer sivil toplum kuruluşları Goma'daki hastanelerin yüzlerce yaralıyla dolduğunu ve sokaklarda çok sayıda cansız bedenin bulunduğunu açıkladı. Sivil toplum kuruluşları, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 375 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) Sözcüsü Siphiwe Dlamini ise Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Misyonu askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde meydana gelen çatışmada 4 Güney Afrika askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Dlamini, 24 Ocak'tan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin sayının 13'e yükseldiğini ifade etti.

BELÇİKA BÜYÜKELÇİLİĞİNE DE SALDIRDILAR

Belçika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'daki büyükelçiliğinin saldırıya uğradığı bildirildi.

Belçika Büyükelçiliğinin kapısının ateşe verildiği aktarılan açıklamada, yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve personel ile ziyaretçiler için "herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı" vurgulandı.

Büyükelçiliğin KDC'li yetkililerden "derhal daha fazla güvenlik önlemi" talep ettiği bilgisi verilen açıklamada, bu talebe olumlu yanıt verildiği kaydedildi.

DSÖ: KOLERANIN YAYILMA RİSKİ ARTIYOR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmaların, ülke içinde yerinden edilenlerin sayısını artırdığını bildirdi.

KDC'nin doğusunda, isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yaşanan yerinden edilmelerin, ülkede koleranın yayılma riskini artırdığını bildirdi.

KONGO'DA NELER OLUYOR?

Başka bir isyancı grubun kolu olarak 2012 yılında kurulan M23, hedeflerinin uzun süredir zulüm ve ayrımcılık yaşayan Tutsi nüfusunu korumak olduğunu savunuyor.

Son haftalarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor. KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'nin, altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmak ve M23 isyancılarını desteklemekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.