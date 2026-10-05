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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:10

Kongo'da iki tekne çarpıştı: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki tekne çarpıştı, olayda 30 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:10

'nde Ekvator eyaleti İçişleri Bakanı Krispin Mputu, motorlu iki ahşap teknenin gece Ngombe-Lukolela bölgesi yakınlarında çarpıştığını duyurdu.

Mputu, kazada hayatını kaybeden 30 kişinin cenazelerinin defnedildiğini, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

BU İLK DEĞİL!

Kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini dile getiren Mputu, gece saatlerindeki tekne seferlerinin geçmişte çok sayıda kazaya yol açtığını anımsattı.

Teknelerden birinin ülkenin kuzeybatısındaki Ubangi'den başkent 'ya, diğerinin ise Kinşasa'dan Lukolela'ya gittiği bilgisi paylaşıldı.

Kasai eyaletinde temmuzda sınavlarından dönen öğrencileri taşıyan ahşap teknenin, Sankuru ve Kasai nehirlerinin birleştiği bölgede batması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirmişti.

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ETİKETLER
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
#Kinşasa
#Ekvator Eyaleti
#Krispin Mputu
#Kasai Eyaleti
#Dünya
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