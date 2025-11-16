Kongo'da sağlık merkezine saldırı! Tıbbi malzemeleri yağmalayıp çok sayıda kişiyi katlettiler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Biambwe bölgesindeki Biambwe Sağlık Merkezi'ne, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu sağlık merkezinde bulunan en az 20 hasta ve refakatçi hayatını kaybetti.

Bazı hastane odalarını ateşe veren saldırganlar, tıbbi malzemeleri yağmalayarak bölgeden uzaklaştı.

90'LARIN SONLARINDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTERİYOR

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.