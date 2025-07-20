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 | Suat Vilgen

Konserde ihanet kameraya takıldı, ünlü CEO istifa etti

Coldplay konserinde, evli olmasına rağmen şirketin insan kaynakları müdürüyle sarmaş dolaş görüntülenen ABD'li ünlü CEO Andy Byron istifa etmek zorunda kaldı.

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Konserde ihanet kameraya takıldı, ünlü CEO istifa etti
KAYNAK:
Independent
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 11:24

New York merkezli veri platformu Astronomer’ın ’su Andy Byron, Coldplay konserinde İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot’la sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından istifa etti. Şirket, cumartesi günü yaptığı açıklamada istifayı doğrularken, Cabot’un da açığa alındığını duyurdu.

Konserde ihanet kameraya takıldı, ünlü CEO istifa etti

‘DEĞERLERİMİZE SADIK KALACAĞIZ’

Astronomer tarafından yapılan resmi açıklamada, “Kuruluşumuzdan bu yana bizi yönlendiren değerlere ve kurum kültürüne bağlılığımız sürüyor. Liderlerimizden hem davranış hem hesap verebilirlik açısından örnek olmalarını bekliyoruz ve son yaşananlar bu standardın altında kaldı” denildi.

Açıklamaya göre Andy Byron görevinden kendi isteğiyle ayrıldı ve yönetim kurulu bu istifayı kabul etti. Yeni CEO arayışına başlandığı, bu süreçte Kurucu Ortak ve Ürün Direktörü Pete DeJoy’un geçici CEO olarak görev yapacağı bildirildi.

Konserde ihanet kameraya takıldı, ünlü CEO istifa etti
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KONSERDEKİ GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

Olay, çarşamba gecesi Massachusetts eyaletine bağlı Foxborough kentindeki Gillette Stadyumu'nda düzenlenen Coldplay konserinde patlak verdi. Konser sırasında dev ekranda rastgele seçilen çiftlerin öpüştüğü “kiss cam (öpücük kamerası)” uygulamasında Byron ve Cabot'un samimi görüntüleri yansıtıldı. Ancak görüntülerde kamerayı fark eden, Cabot’un telaşa kapılarak yüzünü elleriyle kapattığı, Byron'ın ise bulunduğu yerde eğilerek kadrajdan çıktığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu arada Coldplay solisti Chris Martin, görüntüleri sahnede esprili bir şekilde yorumlayarak “Ya gizli bir ilişkileri var ya da ikisi de çok utangaç” ifadesini kullanırken konser alanında kahkaha sesleri yükseldi.

Konserde ihanet kameraya takıldı, ünlü CEO istifa etti

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Görüntülerin ardından kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri Byron’ın özel hayatı oldu. Andy Byron, Megan Kerrigan ile evli ve çiftin iki çocuğu bulunuyor. Bu bilginin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada iddiaları daha da alevlendi.

Buna karşılık şirket açıklamasında Byron’ın olay hakkında herhangi bir kişisel açıklama yapmadığı, “Andy Byron herhangi bir açıklama yapmamıştır; aksi yönündeki tüm haberler yanlıştır.” ifadeleriyle duyurdu. Açıklamada, görüntülerde başka çalışanların da yer aldığına dair çıkan söylentiler de yalanlandı.

Konserde ihanet kameraya takıldı, ünlü CEO istifa etti
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ESKİ CEO'DAN YORUM GELDİ

Öte yandan Astronomer’ın 2015–2019 yılları arasında CEO’luğunu yapmış olan kurucu ortak Ry Walker, sosyal medya platformu X’te yaptığı yorumda, “Andy’yi her zaman profesyonel biri olarak tanıdım. Ekibin onun liderliğinden övgüyle bahsettiğini duydum. Bu gelişme benim için büyük bir sürpriz” ifadelerini kullandı.

Byron, Astronomer CEO’luğuna 2023 yılında getirilmişti. Şirket, veri ekiplerinin üretken yapay zeka ve modern analiz gibi alanlarda çalışmalarına altyapı sağlıyor. Cabot ise LinkedIn profiline göre şirketteki görevine yaklaşık dokuz ay önce başlamıştı.

ETİKETLER
#ihanet
#ceo
#Ihanete Uğrama
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