Kontrolsüzce titreten gizemli 'dans' hastalığı! Yüzlerce kişi hastanelik oldu

17 Aralık 2024 16:56 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:29

Uganda'da yüzlerce kişinin ateşlenerek rahatsızlandığı gizemli hastalığın nedeni bir türlü çözülemedi. Yetkililer, hastalığın aşırı titremeye neden olması nedeniyle 'dans eder gibi titreme' anlamına gelen Dinga Dinga adını verdi. Gizemli hastalığın çoğunlukla kadın ve kız çocuklarında görüldüğü belirtildi.

Uganda​'da yüzlerce kişinin kontrolsüz şekilde titremesine neden olan hastalığın sebebi bulunamadı. Hastalarda ateşe ve yoğun vücut titremelerine neden olan hastalığa yetkililer, 'dans eder gibi titreme' anlamına gelen Dinga Dinga adını verdiler. Özellikle kadınlarda ve kız çocuklarında görüldüğü belirtilen hastalık nedeniyle şimdiye kadar 300 kişi hastanelik oldu.

UZMANDAN GİZEMLİ 'DANS' HASTALIĞI UYARISI

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kiyita Christopher, hastalığın araştırıldığını henüz bu gizemli hastalık nedeniyle herhangi bir ölüm gerçekleşmediğini bildirdi. Hastalığın antibiyotiklerle tedavi edilebileceğini belirten Dr. Christopher, genellikle hastaların 1 hafta içinde iyileştiğini söyledi.

Bazı hastaların bitkisel ilaçlara yönelmesine de dikkat çeken Dr. Christopher, "Bitkisel ilaçların bu hastalığı tedavi edebileceğine dair bilimsel bir kanıt yok" uyarısında bulundu.

''VÜCUDUM KONTROLSÜZCE TİTREDİ''

Hastalardan Patience Katusiime, rahatsızlandığında, felçli gibi hissetmesine rağmen vücudunun kontrolsüzce titrediğini söyledi:

''Kendimi güçsüz hissediyordum. Yürümeye çalıştığım her an vücudum kontrol edilemez bir şekilde titriyordu. Çok rahatsız ediciydi.''