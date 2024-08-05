Köpek balığı saldırısından ucuz kurtuldu! Kanlar içinde arabasına binip gitti

05 Ağustos 2024 16:00 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 16:17

ABD'nin Florida eyaletinde itfaiyeci olarak çalışan 31 yaşındaki Cj Lyles, New Smyrna Plajı'nda yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı. Yüzdüğü esnada bir şeyin eline çarptığını söyleyen Lyles, ''Jilet gibi keskin dişler ve bir baskı hissettim vakum gibi elimi çekti'' dedi.

''KÖPEK BALIĞININ ELİMİ BIRAKMASI İÇİN ÇIRPINDIM''

O anlarda bir köpekbalığını olduğunu anladığını söyleyen Lyles, ''Elimi hareket ettirmeye çalıştım ve birkaç saniye boyunca bırakmadı, çırpındı ve sonunda bıraktı'' dedi. Sudan çıkmayı başardığında elinin dikişlerden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu anladığını söyleyen Lyles, elinden kan fışkırdığını anlattı.

ELİNDEKİ TENDONLAR YIRTILDI

Plajdaki diğer insanların yardım teklifinde bulunduğunu fakat o anın şokuyla arabasına binip eve gittiğini söyleyen Lyles, kız arkadaşının kendisini hastaneye götürdüğünü söyledi.

Hastaneye giderken ağrının şiddetlendiğini söyleyen Lyles, elindeki 3 tendonun yırtıldığını belirtti.

Öte yandan Lyles, Volusia County'de köpekbalığı tarafından ısırılan altıncı kişi.