Teknelerinin motoru bozuldu köpek balığı çevrelemeye başladı! Korku dolu anlar

05 Ağustos 2024 09:31 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:50

Galler'de yaşayan 46 yaşındaki Ryan Baynes ve 40 yaşındaki Ashley Bragg balık tutmak için tekneleriyle açıldılar. Fakat bir süre sonra teknelerinin dıştan takma motoru bozuldu. İkili, ne yapacaklarını bilemez bir haldeyken durum korkunç bir hal aldı. Bir köpek balığı, teknelerinin etrafında dönmeye başladı.

Köpek balığının sırt yüzgecinin fark ettikleri anda dehşete düştüğünü söyleyen ikili, onları karaya döndürecek sadece bir kürekleri olduğunu anladığında ise işler daha da kötüye doğru gidiyordu.

''HER TÜRLÜ BELANIN İÇİNDEYDİK''

Dört çocuk babası Ryan, o anları şu sözlerle anlattı:

"Yüzgeci gördüğümüz anda panikledik. Dıştan takma motor çalışmıyordu, sadece bir küreğimiz vardı ve her türlü belanın içindeydik. Yaklaşık çeyrek mil kadar açıktaydık ve hayatımızı kurtarmak için kürek çekmeye yeni başlamıştık. Neyse ki akıntı bize yardım etti.

"Kesinlikle daha büyük bir tekneye ihtiyacımız vardı. Bir motor ve bir kürek daha faydalı olurdu."

''BEMBEYAZ KESİLDİM, KONUŞAMADIM''

Oğlu, Ryan, Ashley ve Huddersfield'lı aileleri, Kuzey Galler'deki Gwynedd'deki Shell Adası'nda kamp tatilindeyken kıyıdan bir fotoğraf çekmeyi başardılar.

Kıyıya ulaştığında bembeyaz kesildiğini ve konuşamadığını söyleyen Ryan, uzun bir süre tekneye de binmeyeceğini ifade etti.