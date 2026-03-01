Katar merkezli Al Jazeera televizyonun ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "KİK üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün video konferans yoluyla olağanüstü toplantı düzenleyeceği" ifade edildi.

Dinle

Körfez İşbirliği Konseyi'nden olağanüstü toplantı kararı! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 52

Söz konusu toplantının, İsrail ve ABD'nin, İran'a başlattığı; İran'ın da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde düzenlediği misilleme saldırılarla eş zamanlı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

⁠ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.