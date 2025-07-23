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 | Berrak Arıcan

Körfez ülkeleri 'Schengen' benzeri vize için harekete geçti: 6 ülke 1 vize

Körfez ülkeleri 'Schengen' benzeri bir vize için harekete geçti. Artık Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giriş tek bir vizeyle olabilecek. Vize uygulamasının 2026 yılında hayata geçmesi bekleniyor.

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Körfez ülkeleri 'Schengen' benzeri vize için harekete geçti: 6 ülke 1 vize
KAYNAK:
Euronews
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:12

Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan 'Schengen' vizesini örnek olan 6 Körfez ülkesi benzeri bir uygulama için hazırlık yapıyor. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tek vizeyle ziyaret edilebilecek.

Euronews'in haberine göre, bu uygulama bölgedeki turizmi kolaylaştırmayı hedefliyor. Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye olan ülkeler, Birleşik Turist Vizesi kapsamında tek bir portal ile erişim imkanı verecek.

Körfez ülkeleri 'Schengen' benzeri vize için harekete geçti: 6 ülke 1 vize

Ziyaretçilerin amacının kısa süreli kalış veya aile, arkadaş ziyareti olması gerekiyor. Çalışma ya da uzun süreli ziyaretlerde bu vize kullanılamayacak. Fakat henüz süre konusunda net bir bilgi yok, 30 ila 90 gün olması bekleniyor. Ücret ise henüz belirsiz. Yetkililer, ayrı ayrı vize başvurusunun maliyetinin dikkate alınacağını daha makul bir alternatif sunulacağını belirtiyor.

VİZEYE NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Vize başvurusu için yeni bir portal oluşturulacak. Çevrimiçi portalda ziyaretçilerin kişisel ve seyahat bilgileri istenecek. Turistlerden sağlamaları istenen bilgiler arasında seyahat amaçları, seyahat tarihleri ve ülkeler arasındaki ulaşım ayrıntıları da dahil olmak üzere seyahat rotası yer alacak. Ardından turistlere tek bir ülke ya da birden fazla ülke için vize seçeneği sunulacak.

Körfez ülkeleri 'Schengen' benzeri vize için harekete geçti: 6 ülke 1 vize

Ziyaretçilerin pasaport, biyometrik fotoğraf, ikametgah, seyahat sigortası, seyahatin maddi olarak karşılanabileceğine dair kanıtlar, GCC ülkelerinden çıkış yapılacağına dair doğrulanmış dönüş belgeleri ya da dönüş bileti gibi bilgileri portala yüklemesi istenecek.

Vize, başvuru onaylandığında e-posta yoluyla başvuruculara iletilecek. Ancak, turistlerden seyahatleri boyunca bu belgenin bir kopyasını yanlarında taşımaları istenecek.

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