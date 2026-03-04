Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Körfez’de "hava köprüsü" kuruldu! BAE, İran misillemesi nedeniyle mahsur kalan 17 bin yolcuyu tahliye etti

İran’ın ABD ve İsrail operasyonlarına karşılık bölge ülkelerine düzenlediği füze saldırıları, Körfez’deki hava trafiğini felç etti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), havalimanlarında mahsur kalan binlerce yolcu için dev bir tahliye operasyonu başlattığını duyurarak 60 uçuşla 17 bini aşkın kişiyi tahliye etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Körfez’de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 04:31
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 04:31

Ekonomi ve Turizm Bakanı Abdullah bin Touq el-Marri, diğer bazı hükümet yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Körfez’de "hava köprüsü" kuruldu! BAE, İran misillemesi nedeniyle mahsur kalan 17 bin yolcuyu tahliye etti

0:00 117

17 BİN 498 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak havalimanlarındaki aksamalardan etkilenenler için uçuşlar düzenlediklerini söyleyen Marri, BAE'deki havalimanlarında ilk aşamada gerçekleştirdikleri 60 uçuşla 17 bin 498 yolcunun edildiğini belirtti.

Marri, planladıkları 80'den fazla uçuşla 27 bini aşkın yolcunun tahliyesini gerçekleştireceklerine dikkati çekti.

BAE Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Seyf Muhammed es-Suveydi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki hava trafiğini yeniden başlatma planlamasına değindi.

Körfez’de "hava köprüsü" kuruldu! BAE, İran misillemesi nedeniyle mahsur kalan 17 bin yolcuyu tahliye etti

"1 MART'TAN İTİBAREN NORMALLEŞME BAŞLIYOR"

Havalimanları, destek hizmetleri ve şirketlerin hazır olduğunun teyit edilmesinin ardından 1 Mart Pazar gününden itibaren hava trafiğini başlatmayı planladıklarını vurgulayan Suveydi, şunları kaydetti:

"3 Mart Salı gününe kadar 60 uçuş gerçekleştirdik ve bu uçuşlarla 17 bin 498 kişi tahliye edildi. Bugünden itibaren günlük uçuş sayısını 80'e, yolcu sayısını ise 27 bine çıkarmayı planlıyoruz."

Suveydi, BAE'deki havaalanlarının kapanmasıyla mahsur kalan ve sayıları yaklaşık 20 bin olan yolcuların konaklamalarını üstlendiklerini ifade etti.

KÖRFEZ’DE FÜZE VE İHA TRAFİĞİ

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve düzenliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna lideri Zelenskiy’den İran'ın saldırdığı körfez ülkelerine destek
Körfez'den İran'a sert tepki: BMGK harekete geçmeli
ETİKETLER
#tahliye
#hava trafiği
#bae
#Normalleşme
#Füze Saldırıları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.