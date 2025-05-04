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 | Berrak Arican

Korkunç kaza: Evin içindeki kadına araba çarptı!

ABD'deki Lon Island adasında bulunan Hicksvill'de akılalmaz bir kaza meydana geldi. Önce yoldaki araçlara çarpan araba ardından evin içine dalarak, bir kadının yaralanmasına neden oldu.

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Korkunç kaza: Evin içindeki kadına araba çarptı!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 12:24

Hicksville'deki bir caddede sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Araç önce bir römorka ardından iki kar arabasına çarptı ve hızla bir evin duvarından içeri girdi. Evin içinde bulunan kadın, olayda yaralanırken, evde bir bebeğin bulunduğu fakat zarar görmediği açıklandı.

Korkunç kaza: Evin içindeki kadına araba çarptı!

''ARABA EVE GİRİP KAYBOLDU''

Kazaya şahit olan Wayne Burke, ''Bu araba yanımdan geçti ve çok yakın olduğu için beni korkuttu'' dedi. Olayın nasıl yaşandığını anlatan Burke, ''Sanki bir video oyunu gibiydi. Araba kaldırıma çarptı, havaya uçtu, iki veya üç kez sekti ve eve girip kayboldu. Gerçeküstüydü'' ifadelerini kullandı.

Korkunç kaza: Evin içindeki kadına araba çarptı!

Aracın eve dalmasının ardından evin içinden çığlık sesleri geldiğini söyleyen Burke, seslerin sürücüye mi yoksa evdeki kadına mı ait olduğunu anlayamadığını söyledi.

GAZ BORUSU DA KOPTU

New York Post'un haberine göre, olay yerinden çekilen fotoğraflarda, evin büyük bir hasar aldığı, aracın bulunduğu yerin molozlarla çevrili olduğu ve aracın kapısının sökülmüş olduğu görüldü.

Korkunç kaza: Evin içindeki kadına araba çarptı!

Komşular, kazanın hemen ardından çevreye yoğun bir gaz kokusu salındığını bildirdi. Kaza sırasında gaz borusunun koptuğu tespit edildi. Yetkililer devreye girdi ve büyük bir felaketten dönüldü.

Korkunç kaza: Evin içindeki kadına araba çarptı!

Kazanın neden kaynaklandığı ise henüz belirlenemedi.

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