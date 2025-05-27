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 | Berrak Arıcan

Korkutan felaket senaryosu: Deprem, tsunami, kara çökmesi, heyelan...

ABD'yi bekleyen büyük tehlike hakkında jeologlar tahminleri korkunç. 50 yıl içinde 8 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesiyle dev tsunaminin yanı sıra kara çökmesi olayının yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

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Korkutan felaket senaryosu: Deprem, tsunami, kara çökmesi, heyelan...
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 15:49

ABD'nin Virginia eyaletinin Blacksburg şehrinde yer alan Virginia Tech Üniversitesi’ndeki bilim insanları korkutan bir çalışmaya imza attı. PNAS isimli bir bilim dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Kuzey Vancouver Adası'ndan Kaliforniya'ya kadar uzanan Cascadia dalma-batma bölgesinde büyük bir deprem olasılığı var.

Korkutan felaket senaryosu: Deprem, tsunami, kara çökmesi, heyelan...

TSUNAMİNİN YANI SIRA KARA ÇÖKEBİLİR

Olası bir depremin 8 büyüklüğünde meydana gelmesiyle beraber Seattle ve Portland şehirlerinin yerle bir olacağı, dev tsunaminin yanı sıra kıyı bölgelerinde 2 metreye kadar kara çökmesi yaşanabileceği belirtildi.

HEYELANLAR MEYDANA GELEBİLİR

Tsunaminin dev boyutlara ulaşacağı, yüzlerce metrelere uzanması nedeniyle heyelanların da meydana gelebileceği düşünülüyor. Uzmanlar böylesi bir durumun aniden ve dakikalar içinde meydana gelmesi nedeniyle kaçışın ya da uyum sağlamanın imkansız olduğunu belirtiyor.

Korkutan felaket senaryosu: Deprem, tsunami, kara çökmesi, heyelan...

EN RİSKLİ BÖLGELER

ABD'de en büyük riskin ise Washington, Kuzey Oregon ve Kuzey Kaliforniya kıyılarında olduğu açıklandı. Alaska ve Hawaii gibi bölgeler uzak olsa da volkanik yapıların etkilenebileceği düşünülüyor.

Korkutan felaket senaryosu: Deprem, tsunami, kara çökmesi, heyelan...

KIYI SEL ALANI ÇOK GENİŞLEYEBİLİR

Virginia Tech’ten Jeoloji Profesörü Tina Dura, şu açıklamayı yaptı:

“Cascadia fay hattında büyük bir deprem sonrası kıyı sel alanı çok genişleyebilir. Bu durum, bölgesel toparlanma sürecini ciddi biçimde uzatır.”

Uzmanlar, Cascadia fay hattında son büyük depremin 322 yıl önce meydana geldiğini, bu sessizliğin fayın büyük bir enerji biriktirdiği anlamına geldiğine dikkat çekti.

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