İki yaşındaki dahi yetenekleriyle ağızları açık bıraktı: Küçük Einstein en genç Mensa üyesi

Dünyanın en büyük ve en tanınmış zekalılar topluluğu olan Mensa'nın en genç üyesi 2 yaşındaki Joseph Harris-Birtill oldu. Küçük dahi, 2 yaşında akıcı bir şekilde kitap okumaya başladı, Yunan alfabesini biliyor, yeni diller öğreniyor, 5 dilde 10'a kadar sayabiliyor ve daha birçok yeteneğe sahip.

Olağanüstü yüksek zeka katsayısına sahip insanların yer aldığı seçkin bir topluluk olan Mensa'ya yeni bir üye katıldı, üstelik sadece 2 yaşında. Joseph Harris-Birtill'in tam IQ'su açıklanmasa da inanılmaz zekası olduğu her açıdan ortada. Küçük Einstein olarak nitelendirilen Joseph, en genç Mensa üyesi oldu. Üyeliğe hak kazanmak için, bireylerin problem çözme, mantık ve dil anlama gibi çeşitli entelektüel alanlarda olağanüstü bilişsel yeteneklere sahip olmaları gerekiyor. Joseph'de ise bunlar var.

KÜÇÜK DAHİ NASIL FARK EDİLDİ?

Joseph'in annesi Rose, ''5 haftalıkken yuvarlandı, 7 aylıkken ilk kelimesini söyledi, 2 yaşına yaklaşırken ise yüksek sesle okudu, 2 yaşından sonra ise 10 dakika boyunca yüksek sesle akıcı bir şekilde okuyabiliyordu, beş dilde 10'a kadar sayabiliyordu ve 100'ün çok üzerine kadar ileri ve geri sayabiliyordu.'' diyerek küçük dahiyi nasıl fark ettiklerini anlattı.

Üniversitede öğretim görevlisi olan anne ve baba, oğullarının ileri düzeydeki okuma becerilerinin, olağanüstü yetenekli olduğunu kanıtladığını, oğullarının gelişimi için Mensa'ya ulaştıklarını belirttiler.

MATEMATİK, YEMEK, MÜZİK...

Joseph şimdilerde Mors alfabesini öğreniyor, periyodik tabloyla ilgileniyor, piyano öğreniyor, Yunan alfabesini biliyor ve yeni dillere karşı yeteneği var. Ayrıca matematik problemleri çözüyor, yemek pişiriyor, kağıt uçaklar uçuruyor ve tabi ki oyuncaklarıyla oynuyor.

New York Post'un haberine göre anne Rose, "O, ister satranç öğrenirken ister daha önce karşılaşmadığı yeni kelimeler ve kavramlar üzerinde çalışırken olsun, zorluklardan hoşlanıyor ve karmaşıklık karşısında gerçekten heyecanlanıyor." dedi.