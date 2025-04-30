Koronavirüsü tahmin eden bilim yazarından yeni salgın uyarısı: Yeni virüs aramızda

Çin'in Wuhan şehrinden yayıldığı öne sürülen Covid-19 pandemisine dair doğru tahminiyle dikkat çeken David Quammen, yeni bir virüsün aramızda olduğunu söyledi. Bilim yazarı Quammen, koronavirüs benzeri bir salgının yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Covid-19 salgınını öngören bilim yazarı David Quammen, yeni bir salgın uyarısında bulundu. Kuş gribinin (H5N1) son zamanlarda birçok ülkede artış gösterdiğine dikkat çeken Quammen, ''Eğer şu anda bir bilim insanı olarak bir sonraki büyük salgının ne olacağını tahmin etmem gerekseydi, kuş gribini en olası aday olarak gösterirdim" dedi.

The Express'in haberine göre, kuş gribinin yayılma biçimine de dikkat çeken Quammen, H5N1 virüsünün yüksek mutasyon kapasitesine sahip olduğuna ve bu mutasyonların büyük oranda rastlantısal şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Kuş gribinin, Covid-19 gibi tüm dünyaya yayılan bir tehdide dönüşmesi ihtimali olduğunu belirten bilim yazarı, durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

KUŞ GRİBİ EN SON BİR KOYUNA BULAŞTI

Geçtiğimiz aylarda kuş gribi İngiltere'de bir koyunda tespit edildi. Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan bir çiftlikte daha önce çok tehlikeli kaydedilen yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) tespit edilen kafes kuşlarına yapılan rutin gözetim sırasında bir koyunda belirlendiği belirtildi.

İNSANA BULAŞTI

2025 yılının ilk ayında ise ABD​'nin Louisiana​ eyaletinde yaşayan 65 yaş üzerindeki bir kişinin kuş gribine yakalandığı geçtiğimiz aralık ayında tespit edildi. H5N1 olarak bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Louisiana Sağlık Bakanlığı (LDH), eyalette başka H5N1 vakalarına rastlanmadığını ve insanlara bulaşma riskine dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.

KUŞ GRİBİ NASIL BULAŞTI?

Yaşlı kişinin virüsü, evinin arkasında bulunan kümse hayvanlarından hastalığı kaptığı anlaşıldı. Aralık ayında hastaneye kaldırılan bu kişinin kronik sağlık sorunları olduğu, ciddi bir solunum güçlüğü yaşadığı belirtildi.