Ülkede bir ilk: Kuş gribi koyunda görüldü

Kuş gribi dünyada her geçen gün daha da yayılıyor. Son olarak İngiltere'de bir koyunun kuş gribine yakalandığı tespit edildi. Bu ülkedeki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Dünyada şimdiye kadar yüz binlerce kanatlı hayvanın itlaf edilmesine neden olan kuş gribi İngiltere'de bir koyunda tespit edildi. İngiltere hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, İngiltere'de ilk kez bir koyunda kuş gribi tespit edildiği kaydedildi.

KAFES KUŞLARI GÖZETİMİ SIRASINDA FARK EDİLDİ

Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan bir çiftlikte daha önce çok tehlikeli kaydedilen yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) tespit edilen kafes kuşlarına yapılan rutin gözetim sırasında bir koyunda belirlendiği belirtildi.

İNGİLTERE'DE BİR İLK

H5N1'in bir koyunda tespit edilmesinin ilk kez olduğu aktarılan hükümet açıklamasında, ülkedeki hayvancılık popülasyonu için artan bir risk olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.