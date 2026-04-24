Kremlin duyurdu: Putin G20 için Miami'ye gidebilir

ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Aralık ayında Florida’nın Miami kentinde düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi’ne davet etmeyi değerlendiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Miami’deki G20 Zirvesi’ne katılabileceğini ifade ederek, "Rusya Miami’deki G20 Zirvesi’nde temsil edilecek. Putin, Miami’ye gidebilir" dedi.

GÖZLER MİAMİ’DE

Washington Post’a konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan zirve için Putin’in davet edilebileceğini iddia etti. Yetkili, davet sürecinin henüz resmiyet kazanmadığını ifade etti.

“RUSYA G20 ÜYESİ” VURGUSU

Aynı kaynak, Rusya’nın G20 üyeliğine dikkat çekerek Moskova yönetiminin hem bakanlar düzeyindeki toplantılara hem de liderler zirvesine davet edilmesinin beklendiğini dile getirdi.

TRUMP: KARŞI ÇIKMAM

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Putin’e yönelik olası davetten haberdar olmadığını söyledi. Trump, böyle bir girişime karşı olmayacağını belirterek, “Herkesle konuşulması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.