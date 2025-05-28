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 | Berrak Arıcan

Kremlin duyurdu: Putin ile Zelenskiy görüşmesi mümkün! Müzakereler İstanbul'da olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için taslak bir belge üzerindeki çalışmaların son aşamasına gelindiğini söyledi. Peskov, Rus lider Vladimir Putin ile Ukrayna lideir Volodimir Zelenskiy'nin ise görüşmesinin mümkün olduğunu söyledi. Müzakerelerin ise İstanbul'da devam edebileceğini söyledi.

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Kremlin duyurdu: Putin ile Zelenskiy görüşmesi mümkün! Müzakereler İstanbul'da olabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 15:54

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateşle oynadığı" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Peskov, Trump yönetiminin Ukrayna'da barışçıl bir çözüme yönelik önemli çabalar gösterdiğinin açık olduğunu ve Başkan Trump'ın arabuluculuk çabalarından kişisel olarak müteşekkir olduğunu ifade etti.

''ABD İLE TEMASLAR SÜRECEK''

Peskov, buna rağmen bir barış anlaşmasına varılmadan önce hala çözülmesi gereken "birçok nüans" olduğunu belirtti. Peskov, "ABD gibi Rusya'nın da ulusal çıkarları var ve bunlar her şeyden önce bizim için, her şeyden önce Başkanımız için önemlidir. Bu nedenle biz de yoğun bir çalışma içindeyiz. Ukrayna tarafıyla bir sonraki tur müzakerelere hazırlanıyoruz ve Amerikalılarla temaslarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kremlin duyurdu: Putin ile Zelenskiy görüşmesi mümkün! Müzakereler İstanbul'da olabilir

"PUTİN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ MÜMKÜN"

Peskov, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yüz yüze bir görüşmenin mümkün olduğunu, ancak bunun iki ülke arasında çeşitli konularda yapılacak müzakerelerin sonucunda olması gerektiğini ifade etti. Peskov, "Böyle bir görüşmenin olması konusundaki tutumumuzda herhangi bir değişiklik yok. Ancak böyle bir görüşmenin iki ülke heyetleri arasında varılacak somut mutabakatların sonucu olması gerekir" şeklinde konuştu.

Kremlin duyurdu: Putin ile Zelenskiy görüşmesi mümkün! Müzakereler İstanbul'da olabilir

''TASLAK MÜZAKEREYE HAZIR OLACAK''

Peskov ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere heyetlerinin Ukrayna ile barışı sağlamak için temel ilkeleri ana hatlarıyla belirleyecek taslak belge üzerindeki çalışmalarının "son aşamada" olduğunu ifade etti. Peskov, "Çalışmalar son aşamaya geldi. Taraflar yakında taslak belgeleri birbirine iletecek. Bir sonraki müzakere turuna hazırlanacağız" dedi. Peskov, "İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir" dedi.

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ETİKETLER
#ukrayna
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#Müzakereler
#Dünya
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