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 | Berrak Arıcan

Putin'in botları ABD lideri Donald Trump'ı hedef aldı: Aklını kaçırmış, bunamış

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sözleri Rusları kızdırdı. Sosyal medyada Trump'la dalga geçen çok sayıda paylaşım yapıldı. Paylaşımlarda, Trump'ın bunadığı, çıldırdığı iddia edildi.

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Putin'in botları ABD lideri Donald Trump'ı hedef aldı: Aklını kaçırmış, bunamış
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 15:06

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus lider Vladimir Putin'i eleştirmesi, 'tamamen çıldırdığını' ve 'Ukrayna'da gereksiz yere çok sayıda insanı öldürdüğünü' söylemesi ortalığı karıştırdı. Rus sosyal medya platformu VKontakte'de, Trump hedef oldu. Trump'la dalga geçilen, hakaret edilen çok sayıda paylaşım yapıldı.

Putin'in botları ABD lideri Donald Trump'ı hedef aldı: Aklını kaçırmış, bunamış

''TRUMP AKLINI KAÇIRMIŞ, BUNAMIŞ''

Newsweek'in araştırmacı Rus haber kuruluşu Agentstvo'ya dayandırdığı haberine göre, hükümet yanlısı hesaplar Trump'ı bunamakla suçladı. Bazıları ona 'palyaço' dedi. Bazıları 'çocuk gibi davranmakla' ya da 'aklını kaçırmakla', 'bunamakla' suçladı. Trump'ın hem Rusya'ya hem ABD'ye sahip olmak istediği iddia edilirken ''İki sandalyeye birden oturmak istiyor'' ifadeleri kullanıldı.

Putin'in botları ABD lideri Donald Trump'ı hedef aldı: Aklını kaçırmış, bunamış

PUTİN'İN BOTLARI İŞ BAŞINDA

Trump'ın ''Putin'in çıldırdığını'' söylemesi üzerinden yapılan paylaşımlarda, "Kendi ülkesiyle ilgilenmek yerine Rusya'yı tehdit eden bir palyaçodan ne bekleyebilirsiniz ki?", Çıldıran Putin değil, Trump. Belli ki bunama, başkanlık koltuğuyla birlikte tüm ABD başkanlarına kalıtsal bir hediye olarak geliyor" gibi ifadeler kullanıldı.

Donald Trump için yapılan bu paylaşımlarının çoğunun bot olduğu belirtildi. Bot takip projesi Botnadzor'un bir sözcüsü, pazar günü Rus lideri eleştiren ifadelerinin ardından Trump'la ilgili yorumlarında tarafsız bir üslup tutturamayan botların son dönemde arttığını tespit etti.

Putin'in botları ABD lideri Donald Trump'ı hedef aldı: Aklını kaçırmış, bunamış

TRUMP, PUTİN İÇİN NELER SÖYLEDİ?

Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Putin'e yüklenen Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaşmıştı.

Trump, geçtiğimiz günlerde ise Truth Social'da Putin'e "gereksiz yere" çok sayıda insanı öldürmesine yol açacak bir "şey" olduğunu öne sürdü. "Her zaman Ukrayna'nın sadece bir parçasını değil TAMAMINI istediğini söyledim ve belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa, bu Rusya'nın çöküşüne yol açacak!" yazdı.

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