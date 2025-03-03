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 | Berrak Arican

Kremlin Sözcüsü Peskov Zelenskiy'i ve Ukrayna'ya destekleyen ülkeleri topa tuttu: Bir savaş partisi var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hem Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i hem de Kiev'e destek veren ülkeleri hedef aldı. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukraynalı lider Zelenskiy arasındaki kavgaya da değindi. Sözcü, Rus lider Vladimir Putin'in ise bu kavgadan haberdar olduğunu ifade etti. Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında da konuşan Peskov, ''Türkiye ile diyalog uzman düzeyinde'' dedi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov Zelenskiy'i ve Ukrayna'ya destekleyen ülkeleri topa tuttu: Bir savaş partisi var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 15:28

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i ve Kiev'e destek veren ülkeleri hedef aldı. Peskov, barış istememekle ve savaşı körüklemekle suçladı. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki kavga hakkında konuşan Peskov, bu olayı ''Olağanüstü bir olay'' olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

"Bu olağanüstü bir olay. Bu, Zelenskiy'nin pek çok açıdan diplomatik becerilerden tamamen yoksun olduğunu gösterdi. Beyaz Saray'da yaşananlar, Ukrayna konusunda bir çözüme ulaşmanın ne kadar zor olacağını açıkça ortaya koydu. Kiev yönetimi ve Zelenskiy barış istemiyor, savaşın devam etmesini istiyor. Dolayısıyla bu durumda, sadece Washington'ın çabaları ve Moskova'nın hazırlığı yeterli olmayacak. Kiev yönetimi, durumu müzakereler yoluyla çözmeyi reddediyor."

PUTİN'İN HABERİ VARDI!

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tartışmadan haberdar olduğunu aktararak, "Bu, Putin'in, Moskova'nın bir çözüme açık olmasının, Kiev'in isteksizliğiyle sınırlı olduğuna yönelik sözlerinin haklılığını kanıtladı. Bunu Washington'da gördük." ifadelerini kullandı.

''BUNU ANCAK KÖR GÖREMEZ SAĞIR DUYAMAZ''

Zelenskiy'nin Rusya karşısında toprak konusunda taviz vermek istemediği yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Peskov, "Zelenskiy, sahadaki gerçek durumu kabul etmek istemiyor. İstanbul'da anlaşmaların sağlanmasından sonra 2,5 yıl geçti ve bu sürede sahadaki durum değişti. Bunu ancak kör göremez, sağır da duymak istemez." şeklinde konuştu.

BARIŞ PLANLARININ İLK TASLAĞI ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna'ya yönelik olası barış planlarının ilk taslakların ortaya çıktığını, ancak henüz tutarlı bir planın olmadığını belirten Peskov, "Ukrayna kriziyle ilgili durum basit değil. Rusya, ABD ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerinin normal çalışmasının sağlanması konusunda diyaloğu sürdürüyor. Bu olmadan diğer konuları istişare etmek oldukça zor. Dolayısıyla Rusya, belirlediği hedeflere ulaşmak için Ukrayna'da özel askeri operasyonu sürdürüyor." dedi.

Sözcü Peskov, "Putin ile Trump arasında kamuoyuna açıklanması gereken hiçbir temasın gerçekleşmediğini" söyledi.

KİEV'E DESTEK VEREN ÜLKELERİ TOPA TUTTU

İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da hafta sonu düzenlenen "Ukrayna" konulu liderler zirvesini değerlendiren Peskov, zirvede, Ukrayna'ya sağlanan fonun artırılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıldığına dikkati çekerek, "Bu, bir barış planı için değil, çatışmaların devamı içindir." ifadesini kullandı.

Peskov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde rol alma ihtimaline ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bu sürece yönelik her türlü yapıcı desteğe ve girişime ihtiyaç olacak. Birilerinin, Zelenskiy’nin Beyaz Saray’da konuşmasının ardından kalan tatsızlığı ortadan kaldırmak için Washington'la diyalogda ciddi çaba sarf etmesi gerekecek. Herhalde bu kolay olmayacak. Bununla birlikte, birilerinin, Zelenskiy’i yaklaşımını değiştirmesi konusunda ikna etmesi önemli. Zelenskiy barış istemiyor. Birilerinin, Zelenskiy’i barışa ikna etmesi gerekiyor. Eğer bunu Avrupalılar yapabilirse ne güzel."

''BİR SAVAŞ PARTİSİ VAR''

Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin pozisyonlarının "nüanslı" hale gelmeye başladığını belirterek, "Ukrayna'daki çatışmaların devam etmesini isteyen bir savaş partisi var. Bu grup Ukrayna’yı savaşın devam etmesi için ileride de desteklemeye hazır olduğunu bildiriyor. Onlar, barışçıl çözüme ulaşılması gerektiğini savunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

POLONYA'YA TEHDİT

Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın "dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya verilmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, bu tür eylemlerin ciddi hukuksal sonuçlarının olacağını vurguladı.

''TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ O KADAR YAKIN Kİ...''

Türkiye ile ilişkileri de değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Buna katılamam. Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler çok yönlü ve gelişmeye devam ediyor. Yoğun diyalog sürüyor. Geçen hafta dışişleri bakanlar düzeyinde temaslar gerçekleşti. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu nedenle üst düzeydeki temasların eksik olduğu söylenemez. Türkiye ile diyalog uzman düzeyinde de devam ediyor. Bu diyalog hiç durmadı ve durmuyor. Gerektiğinde en üst düzeyde de temaslar olacak. İlişkilerimiz o kadar yakın ki, gerekli tüm temaslar birkaç saat içinde ayarlanabiliyor."

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Sıkça Sorulan Sorular

Trump ve Zelenskiy kavgasında ne oldu?
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti. Trump ve Zelenskiy arasında kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından ikilinin planları iptal olmuş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.
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