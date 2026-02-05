Menü Kapat
TGRT Haber
Kremlin'den "New START" tepkisi: Ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz

Kremlin Sözcüsü Peskov Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) sona ermesini olumsuz karşılarken ABD'nin uzatma tekliflerine cevap vermemesini eleştirdi. Epstein'ın Rus ajanı olduğu iddialarını ise esprili bir dille reddetti.

Kremlin'den
Kremlin Sözcüsü , ABD ile Rusya arasındaki füzeler, fırlatma rampaları ve stratejik savaş başlıklarına kısıtlamalar getiren Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) bugün sona ermesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Sözcü Peskov, "Anlaşma sona erdi. Bunu olumsuz karşılıyor ve üzüntümüzü dile getiriyoruz. Sınırlamaları 1 yıl daha koruma girişimimiz cevapsız kaldı" ifadelerine yer verdi.

Peskov, konunun dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan telefon görüşmesinde de gündeme geldiğini belirtti.

Kremlin'den "New START" tepkisi: Ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz

Peskov, "Bundan sonra ne olacağı, olayların nasıl gelişeceğine bağlıdır. Her halükarda Rusya, alanındaki stratejik istikrar konusuna karşı sorumlu ve dikkatli yaklaşımını sürdürecek ve elbette her zaman olduğu gibi öncelikle ulusal çıkarlarını gözetecektir" şeklinde konuştu.

Rusya yönetimi, her iki tarafın da yeni bir anlaşma üzerinde görüşebilmesi için zaman kazanması amacıyla mevcut anlaşmanın 1 yıl uzatmasını önermişti. Ancak ABD yönetimi bu öneriye resmi olarak bir cevap vermemişti.

Kremlin'den "New START" tepkisi: Ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz

EPSTEIN'IN RUS AJANI OLDUĞU İDDİASI

Peskov ayrıca pedofili suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın Rus istihbarat ajanı olduğu iddialarına cevap verdi. Peskov söz konusu iddiaların ciddiye alınamayacağını belirterek, "Bu tür iddialar hakkında sadece bol bol espri yapmak isterim" ifadelerini kullandı.

