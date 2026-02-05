Kremlin'den "New START" tepkisi: Ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Rusya arasındaki füzeler, fırlatma rampaları ve stratejik savaş başlıklarına kısıtlamalar getiren Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) bugün sona ermesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Sözcü Peskov, "Anlaşma sona erdi. Bunu olumsuz karşılıyor ve üzüntümüzü dile getiriyoruz. Sınırlamaları 1 yıl daha koruma girişimimiz cevapsız kaldı" ifadelerine yer verdi.

Peskov, konunun dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan telefon görüşmesinde de gündeme geldiğini belirtti.

Peskov, "Bundan sonra ne olacağı, olayların nasıl gelişeceğine bağlıdır. Her halükarda Rusya, nükleer silahlar alanındaki stratejik istikrar konusuna karşı sorumlu ve dikkatli yaklaşımını sürdürecek ve elbette her zaman olduğu gibi öncelikle ulusal çıkarlarını gözetecektir" şeklinde konuştu.

Rusya yönetimi, her iki tarafın da yeni bir anlaşma üzerinde görüşebilmesi için zaman kazanması amacıyla mevcut anlaşmanın 1 yıl uzatmasını önermişti. Ancak ABD yönetimi bu öneriye resmi olarak bir cevap vermemişti.

EPSTEIN'IN RUS AJANI OLDUĞU İDDİASI

Peskov ayrıca pedofili suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın Rus istihbarat ajanı olduğu iddialarına cevap verdi. Peskov söz konusu iddiaların ciddiye alınamayacağını belirterek, "Bu tür iddialar hakkında sadece bol bol espri yapmak isterim" ifadelerini kullandı.