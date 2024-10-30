Kreş sahibi kabul etti: 1 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü

30 Ekim 2024 12:52 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:58

ABD'nin New York kentinde, bir yaşındaki bir bebeğin fentanil zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve üç çocuğun hastaneye kaldırıldığı olayda, kreş sahibi Grei Mendez suçunu kabul etti. Mahkeme, Mendez'i ölümle sonuçlanan uyuşturucu dağıtımı ve ağır yaralanmaya yol açan uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla yargıladı. Mendez, en az 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

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Olay, Bronx'taki Divino Niño kreşinde geçtiğimiz yıl yaşandı. Fentanil zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört çocuktan biri olan bir yaşındaki Nicholas Dominici hayatını kaybetmişti. Diğer üç çocuk, tıbbi müdahaleyle hayatta kalırken, olay kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

45 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Savcılık, Mendez’in eşi Felix Herrera Garcia ve iş birlikçisi Renny “El Gallo” Parra Paredes'in de kreşte uyuşturucu ağı kurduğunu belirtti. Herrera Garcia, daha önce uyuşturucu suçlamalarını kabul etmiş ve 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Paredes de mayıs ayında uyuşturucu dağıtımını planladığını kabul etti.

Savcı Damian Williams, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Grei Mendez, Bronx'ta bir kreşte büyük miktarlarda fentanil bulundurduğunu kabul etti. Bu kreş, çocukların güvende olması gereken bir yerdi. Bu trajedi, fentanil salgınının yol açtığı büyük zararı ve masum insanların nasıl tehlikeye atıldığını gözler önüne seriyor" dedi.