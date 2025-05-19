Kritik görüşme öncesi dikkat çeken açıklama: Trump'ın Putin'e karşı sabrı tükeniyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmenin ardından ilginç bir açıklamada bulundu. Stubb, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sabrının tükendiğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD lideri Donald Trump ile telefonda görüştü. Stubb ve Trump, bugün gerçekleşecek kritik Trump-Putin görüşmesinden önce konuştu. Stubb, görüşmenin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. ABD'li mevkidaşıyla uzun bir görüşme yaptığını söyleyen Stubb, Trump'ın Putin'e karşı sabrının tükenmek üzere olduğunu söyledi.

Guardian'ın haberine göre, Stubb ayrıca, telefon görüşmesinin gidişatına bağlı olarak, ABD senatörleri Lindsey Graham ve Richard Blumenthal'in bu hafta Kongre'ye Rusya için yeni bir yaptırım paketi sunma ihtimali olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin sabırlı ve müzakerelerde diplomatik yolu tercih ettiğini ifade eden Stubb, son iki hafta içinde Ukrayna etrafındaki diplomatik sürecin olumlu yönde değiştiğini ve bu durumun gelecekte daha da iyileşmesi için zemin hazırladığını söyledi.

Ayrıca Finlandiya Cumhurbaşkanına göre, Zelenskiy’nin 24–25 Haziran tarihlerinde Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO zirvesine katılması büyük önem taşıyor. Finlandiya, bu konuda Ukrayna liderine tam destek verdiğini duyurdu.

DONALD TRUMP-VLADİMİR PUTİN GÖRÜŞMESİ

Rusya-Ukrayna hattında taraflar, üç yıl sonra ilk defa barış için İstanbul'da bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmelerin ardından müzakerelerin devam edeceği mesajı verildi.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı. Trump önce Putin ile daha sonra da Zelenskiy ile görüşecek.