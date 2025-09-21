Menü Kapat
TGRT Haber
24°
 Selahattin Demirel

Küçücük bir böcekten bulaşıyor! Ülkede acil durum ilan edildi: Vakalar tırmanıyor

Salgın gelişmelerinin sık yaşandığı ülke olan Çin, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi hastalığıyla mücadele ediyor. Vakalarda artış yaşanırken hastalığın yayıldığı Ciangmın kentinde acil durum ilan edildi.

Küçücük bir böcekten bulaşıyor! Ülkede acil durum ilan edildi: Vakalar tırmanıyor
'in güneyindeki eyaletinin Ciangmın şehrinde sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı 1714 Chikungunya ateşi vakası belirlendiği bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre şehrin sağlık otoriteleri, salgın nedeniyle 3. seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.

CAN KAYBI YOK

Şehirde 19 Eylül'e dek 1714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği kaydedildi.

Küçücük bir böcekten bulaşıyor! Ülkede acil durum ilan edildi: Vakalar tırmanıyor

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.

Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

Çin'de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını meydana gelmiş, vaka sayısı günde 600'e kadar çıkmıştı.

