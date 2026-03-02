Menü Kapat
Dünya
Kudüs'e yönelik saldırılarda 6 kişi yaralandı! İran'dan atılan füze yola düştü

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken İran'dan atılan füze, Kudüs bölgesinde bir yola düştü. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, saldırıda 5'i hafif olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD-İsrail, cumartesi sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırı gerçekleştirdi. İran da ülkelerine yönelik saldırıların ardından misilleme saldırılarına başlarken ABD ve İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey İranlı yetkili öldürüldü. Öte yandan İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Kudüs'e yönelik saldırılarda 6 kişi yaralandı! İran'dan atılan füze yola düştü

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında dini lider Hamaney dahil üst düzey yetkililer ve siviller ölürken, İran'ın İsrail'e misilleme saldırıları bölgede tansiyonu artırdı.
ABD ve İsrail, İran'a saldırı düzenledi.
Saldırılarda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü.
İran'da 201 kişi hayatını kaybederken, 747 kişi yaralandı.
İran, İsrail'e füze saldırılarıyla misilleme yaptı.
İsrail'e yönelik saldırılarda Kudüs bölgesinde 6 kişi yaralandı.
Bölgede tansiyon her geçen saat yükselmeye devam ederken son olarak İran'dan akşam saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırıları gerçekleştirildi. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, bir füzenin Kudüs bölgesinde yola isabet ettiği bildirildi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5'i hafif olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs'e yönelik saldırılarda 6 kişi yaralandı! İran'dan atılan füze yola düştü

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, füzenin yolda büyük bir çukur açtığı ve bazı araçların hasar gördüğü görüldü.

ETİKETLER
#Bölgesel Çatışma
#İran-İsrail Gerilimi
#İran-İsrail Çatışması
#Orta Doğu Gerilimi
#Füze Saldırıları
#Dünya
