Kudüs'e yönelik saldırılarda 6 kişi yaralandı! İran'dan atılan füze yola düştü

ABD-İsrail, cumartesi sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırı gerçekleştirdi. İran da ülkelerine yönelik saldırıların ardından misilleme saldırılarına başlarken ABD ve İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey İranlı yetkili öldürüldü. Öte yandan İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bölgede tansiyon her geçen saat yükselmeye devam ederken son olarak İran'dan akşam saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırıları gerçekleştirildi. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, bir füzenin Kudüs bölgesinde yola isabet ettiği bildirildi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5'i hafif olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, füzenin yolda büyük bir çukur açtığı ve bazı araçların hasar gördüğü görüldü.