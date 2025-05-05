Kuralı çiğnedi, Kolezyum'un korkuluklarına saplandı! Dakikalarca çığlık çığlığa asılı kaldı

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum'da selfie çekmek için kuralı delen ABD'li turist, düşünce korkuluklara saplandı. Turistin saplandığı korkuluktan kurtarılması 20 dakika sürdü, omurgası delindi ve 80 dikiş atıldı.

Tayvan'da yaşayan fakat ABD vatandaşı olan 47 yaşındaki turist, İtalya'nın başkenti Roma'da Kolezyum'u gezerken kuralı çiğnedi. Selfie çekmek isteyen turist, Kolezyum'un çitlerine tırmandı. Burada sabit kalamayan turist düşünce korkuluk demirlerine saplandı.

20 DAKİKA KORKULUKTA ASILI KALDI

Bilincini kaybedene kadar çığlık çığlığa korkulukta asılı kalan turist için acil olarak sağlık görevlileri olay yerine geldi. Fakat sağlık görevlilerinin saplandığı korkuluktan turisti çıkarması kolay olmadı. Turist, 20 dakikalık uğraşın ardından hastaneye kaldırılabildi.

Turistin omurgasının delindiği, 80 dikiş atıldığı açıklandı.

SELFIE UĞRUNA ÖLÜYORDU

İtalyan gazetesi Il Messaggero'nun haberine göre, turistin amacı iyi bir manzara elde edip selfie çekmekti. Bu yüzden Roma anıtının kemerlerini çevreleyen korkuluğa tırmandı.