Sith lordu Trump! Sosyal medyayı Star Wars görseliyle karıştırdı, mesajını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 'papa' olarak gösterdiği yapay zeka fotoğrafının ardından bu kez 'Sith Lordu' oldu. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görselde Trump, mesajıyla da dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump yine şaşırtmayı başardı. Kendisini papa olarak yapay zekaya resmettirmesinin ardından bu kez 'Sith Lordu' olarak adından söz ettirdi. Beyaz Saray'ın X platformundaki resmi hesabından 4 Mayıs Star Wars günü için bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Trump bu kez 'Sith Lordu' olarak resmedildi.

SITH LORD TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Trump'ın Star Wars görselindeki mesaj ise oldukça göndermeliydi Trump'ın ağzından şu ifadeler yazıldı:

''4 Mayıs kutlu olsun. Buna Sith Lordlarını, Katilleri, Uyuşturucu Baronlarını, Tehlikeli Mahkumları ve MS-13 Çetesi üyelerini galaksimize geri getirmeye çalışan radikal Solcu deli takımı da dahil. Siz isyan değil, imparatorluksunuz. Güç sizinle olmasın."

https://x.com/WhiteHouse/status/1919053040734072844

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Görselde Amerikan bayrakları ve çift başlı kartallar önünde ışın kılıcı taşıyan Trump yer alınca bu ayrıntılar da bir hayli konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, orijinal Star Wars evreninde kötü karakterlerin tercih ettiği bir sembol olan kırmızı ışına dikkat çekti. Bazıları ise kılıcın renginin aslında turuncu olduğunu öne sürdü ve iyi karakterlerin de bu rengi kullandığını belirtti. Kırmızı rengin seçilmesinin Cumhuriyetçi Parti'yi simgelediğini söyleyenler de vardı.

'PAPA' TRUMP

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde de 'papa' olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı. Trump, geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa Francis’in halefinin kim olmasını istediği sorulduğunda esprili bir cevap vererek “Papa olmak isterdim” demişti.