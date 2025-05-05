Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Sith lordu Trump! Sosyal medyayı Star Wars görseliyle karıştırdı, mesajını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 'papa' olarak gösterdiği yapay zeka fotoğrafının ardından bu kez 'Sith Lordu' oldu. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görselde Trump, mesajıyla da dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sith lordu Trump! Sosyal medyayı Star Wars görseliyle karıştırdı, mesajını verdi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 11:23

ABD Başkanı Donald Trump yine şaşırtmayı başardı. Kendisini papa olarak yapay zekaya resmettirmesinin ardından bu kez 'Sith Lordu' olarak adından söz ettirdi. Beyaz Saray'ın X platformundaki resmi hesabından 4 Mayıs Star Wars günü için bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Trump bu kez 'Sith Lordu' olarak resmedildi.

Sith lordu Trump! Sosyal medyayı Star Wars görseliyle karıştırdı, mesajını verdi

SITH LORD TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Trump'ın Star Wars görselindeki mesaj ise oldukça göndermeliydi Trump'ın ağzından şu ifadeler yazıldı:

''4 Mayıs kutlu olsun. Buna Sith Lordlarını, Katilleri, Uyuşturucu Baronlarını, Tehlikeli Mahkumları ve MS-13 Çetesi üyelerini galaksimize geri getirmeye çalışan radikal Solcu deli takımı da dahil. Siz isyan değil, imparatorluksunuz. Güç sizinle olmasın."

https://x.com/WhiteHouse/status/1919053040734072844

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Görselde Amerikan bayrakları ve çift başlı kartallar önünde ışın kılıcı taşıyan Trump yer alınca bu ayrıntılar da bir hayli konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, orijinal Star Wars evreninde kötü karakterlerin tercih ettiği bir sembol olan kırmızı ışına dikkat çekti. Bazıları ise kılıcın renginin aslında turuncu olduğunu öne sürdü ve iyi karakterlerin de bu rengi kullandığını belirtti. Kırmızı rengin seçilmesinin Cumhuriyetçi Parti'yi simgelediğini söyleyenler de vardı.

'PAPA' TRUMP

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde de 'papa' olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı. Trump, geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa Francis’in halefinin kim olmasını istediği sorulduğunda esprili bir cevap vererek “Papa olmak isterdim” demişti.

Sith lordu Trump! Sosyal medyayı Star Wars görseliyle karıştırdı, mesajını verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaçış neredeyse imkansız, şartlar esir kampı gibi! Ünlü Alcatraz hapishanesi yeniden açılıyor
Trump 3'üncü dönem başkanlığa aday olacak mı? Merak edilen söylentilere noktayı koydu
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.