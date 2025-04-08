Küresel gerilim İstanbul’da masaya yatırılıyor! ABD ve Rusya heyetleri geliyor

ABD ve Rusya, Ukrayna savaşı ve ikili ilişkilerdeki çıkmazları görüşmek üzere bir kez daha Türkiye’de buluşuyor. Gözler 10 Nisan Perşembe günü, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapılacak kritik görüşmede olacak.

ABD ve Rusya arasında diplomatik temaslar İstanbul’da devam ediyor. Diplomatik kaynaklara göre iki ülke heyetleri, 10 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda ikinci kez bir araya gelecek.

Görüşmeye, Rus tarafında Rusya’nın yeni Washington Büyükelçisi olması beklenen Aleksandr Darçiyev başkanlık edecek. ABD heyetinin başında ise ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter bulunacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus tarafının görüşmelere Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katılacağını doğruladı.

İki ülke heyetleri ilk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelmiş; Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi ve ikili ilişkilerin yeniden inşası gibi başlıkları ele almıştı.

İstanbul’daki ilk temas ise 27 Şubat’ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleşmişti. Arnavutköy’de yapılan o görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Türkiye, barış sürecine katkı sunma ve taraflar arasında diplomatik diyalog zemini oluşturma çabalarını sürdürürken, İstanbul bu sürecin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.