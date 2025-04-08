Son dakika | ABD Çin'e karşı daha da sertleşti! Yarından itibaren tarife daha da artacak

Son dakika haberine göre Çin'den yapılan ithalata ABD'den tarihi bir hamle geldi. Beyaz Saray, yarından itibaren Çin’e yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.