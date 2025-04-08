Netanyahu'dan Türkiye açıklaması: İsrail için tehdit oluşturuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasının İsrail için tehdit oluşturduğunu söyledi. İran ile yapılacak nükleer müzakerelere ilişkin de konuşan Netanyahu, "Anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu video mesaj yayınlayarak gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran ile nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğe yöneleceklerini ifade eden Netanyahu, bunu ABD Başkanı Donald Trump'a da söyledi. Netanyahu, İran tüm nükleer tesislerini çalışmaz hâle getirmediği müddetçe anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI İSRAİL İÇİN TEHDİT"

Türkiye, Suriye'de askeri üsler kurmak istiyor ve bu, İsrail için bir tehdit oluşturuyor. Biz buna karşı çıkıyoruz ve buna karşı hareket ediyoruz."

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