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Kurtarma ekipleri de toprak altında kaldı! Etiyopya'da heyelan felaketi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Temmuz 2024 11:29 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:01
Kurtarma ekipleri de toprak altında kaldı! Etiyopya&#039;da heyelan felaketi

Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelan felaketinde en az 146 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında arama-kurtarma ekibinden de kişiler olduğunu açıkladı. 

Etiyopya'nın güneyinde bulunan Gofa bölgesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi. Yetkililer, Gofa'nın dağlık bölgesinde yaşanan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Kurtarma ekipleri de toprak altında kaldı! Etiyopya'da heyelan felaketi - 1. Resim

KURTARMA EKİPLERİ DE TOPRAK ALTINDA KALDI

Yetkililerden Misikir Mitiku, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Valisi Dagmawi Ayele, toplumun bu tip felaketlerle başa çıkmak için daha donanımlı olması gerektiğini belirtti.

Kurtarma ekipleri de toprak altında kaldı! Etiyopya'da heyelan felaketi - 2. Resim

HEYELAN FELAKETİNDE CAN KAYBI ARTABİLİR

Ayele, arama-kurtarma çalışmaları ile heyelanın sebep olduğu can kaybı, zarar ve ziyana yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde meydana geliyor.

Öte yandan Etiyopya'nın güneyinde dün heyelan nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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