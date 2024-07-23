Kurtarma ekipleri de toprak altında kaldı! Etiyopya'da heyelan felaketi

23 Temmuz 2024 11:29 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:01

Etiyopya'nın güneyinde bulunan Gofa bölgesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi. Yetkililer, Gofa'nın dağlık bölgesinde yaşanan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

KURTARMA EKİPLERİ DE TOPRAK ALTINDA KALDI

Yetkililerden Misikir Mitiku, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Valisi Dagmawi Ayele, toplumun bu tip felaketlerle başa çıkmak için daha donanımlı olması gerektiğini belirtti.

HEYELAN FELAKETİNDE CAN KAYBI ARTABİLİR

Ayele, arama-kurtarma çalışmaları ile heyelanın sebep olduğu can kaybı, zarar ve ziyana yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde meydana geliyor.

Öte yandan Etiyopya'nın güneyinde dün heyelan nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.