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 | Berkay Alptekin

'Kusurlu patatesleri' ona dahice bir fikir verdi! Çamurla başladığı kariyeri milyarderliğe uzandı

İngiltere'de genç yaşta aile mirası tarlayı devralan Chase, için girişimcilik hayatı bir anda alt üst oldu. Tarlasında özenle ürettiği patatesleri beğenmeyen marketler tonlarca mahsulü tarlanın kapısına geri bıraktı. İşte o an aklına gelenler, bugün onu milyarderler arasına soktu.

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'Kusurlu patatesleri' ona dahice bir fikir verdi! Çamurla başladığı kariyeri milyarderliğe uzandı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 13:20

İngiltere'nin Herefordshire bölgesinde bir çiftlikte büyüyen William Chase, genç yaşta aile mirası olan tarım işini devraldı. Patates yetiştiriciliğine başlayan Chase, 1992 yılında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle mahsulünü toplayamadı.

Tarlada çürüyen tonlarca patates, onu iflasın eşiğine getirdi. Ne yapacağını bilemeyen genç adam, bir süreliğine Avustralya'ya gitti.

'Kusurlu patatesleri' ona dahice bir fikir verdi! Çamurla başladığı kariyeri milyarderliğe uzandı

Ancak döner dönmez mücadeleye kaldığı yerden devam etti. Etrafından borçlar alarak çiftliğini geri satın aldı ve üretime yeniden başladı.

Bu kez süpermarketlere patates satıyordu. Ancak estetik olarak 'kusurlu' görülen patateslerin her gün tonlarcasının geri gönderilmesi, işin sürdürülebilirliğini tehdit etmeye başladı.

'Kusurlu patatesleri' ona dahice bir fikir verdi! Çamurla başladığı kariyeri milyarderliğe uzandı

'KUSURLU PATATESLERİ' HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Chase'in hayatı, 2002 yılında duyduğu bir haberle değişti. Süpermarketlerin reddettiği patateslerin bir Amerikan cips üreticisi tarafından satın alındığını öğrendi. Bu yeni bilgi, yeni bir yolun kapısını araladı.

Daha önce hiç cips üretmemişti. İngiltere'de üreticilerden bilgi almaya çalışsa da herkes sırt çevirdi. Yine de pes etmedi, ABD'ye giderek fabrikaları ziyaret etti. Öğrendiği bilgileri ülkesine taşıdı.

'Kusurlu patatesleri' ona dahice bir fikir verdi! Çamurla başladığı kariyeri milyarderliğe uzandı

The Sun'ın haberine göre, aynı yıl kendi cips markası Tyrells'i kurdu. İlk tanıtımlarını bağımsız marketlerde cips örnekleri dağıtarak yaptı. Marka kısa sürede büyük ilgi gördü. 2008'e gelindiğinde şirketin cirosu 14 milyon sterline ulaşmıştı. Chase, markanın çoğunluk hissesini 30 milyon sterline yatırım şirketi Langholm Capital'e satarak ilk büyük çıkışını yaptı.

'Kusurlu patatesleri' ona dahice bir fikir verdi! Çamurla başladığı kariyeri milyarderliğe uzandı

HIZINI ALAMADI, DÜNYAYA AÇILDI

William Chase'in girişim tutkusu burada bitmedi. Tyrells'in satışından sonra bu kez rotasını içki sektörüne çevirdi. Kendi adını taşıyan Chase Distillery'yi kurdu ve yine patateslerden bu kez votka üretmeye başladı. İlk yılında 140.000 sterlinlik satış yaptı. Kaliteli üretimiyle kısa sürede uluslararası ödüller kazandı. 2021 yılında şirket, dünya devi Diageo tarafından satın alındı.

'Kusurlu patatesleri' ona dahice bir fikir verdi! Çamurla başladığı kariyeri milyarderliğe uzandı

TARLADA BAŞLAYAN KARİYERİ MİLYARDERLİĞE UZANDI

Bugün William Chase, bir zamanlar çürümeye terk edilen patateslerle başladığı yolculuğu, küresel bir başarı hikayesine dönüştürmüş durumda. Hikayesi, krizlerin içinde saklı fırsatları görebilenler için güçlü bir ilham kaynağı. "Hayatımda en kötü hissettiğim anda aslında en büyük dönüşümüm başlamıştı" diyen Chase, bugün hem iş dünyasında hem de girişimcilik sahnesinde saygıyla anılıyor.

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