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 | Özge Sönmez

İnternette gördü, hayatı değişti! Litresini 10 milyon dolara satıyor: Özel dolaplarda saklanıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki genç, sarı akrep ve zehir üretim tesisi kurdu. Aylık sağımlarda 0,5 gram zehir edildiğini söyleyen girişimci genç, elde ettiği zehrin litresini 10 milyon dolara satmayı planlıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 11:49

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki genç girişimci Hakan Ören, 3 yıl önce karşısına çıkan akrepleri araştırmaya başladı. Ören'in bu merakı kısa sürede mesleğine dönüştü. Genç girişimci, yaptığı araştırmada akrep zehrinin kanser başta olmak üzere birçok hastalıkta kullanılan ilaçların hammaddesi olduğunu öğrendi.

İnternette gördü, hayatı değişti! Litresini 10 milyon dolara satıyor: Özel dolaplarda saklanıyor

AKREP ZEHRİ TESİSİ KURDU

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alan Ören, gerekli Ar-Ge çalışmasını da yaptıktan sonra ocak ayında Güzelçamlı Mahallesi'nde sarı akrep ve zehir üretim tesisi kurdu. Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülen ‘aegaeobuthus gibbosus' cinsi 500 sarı akrebi özel kaplar içerisinde besleyen Ören, elde edeceği zehri ilaç ve kozmetik firmalarına satmayı planlıyor.

İnternette gördü, hayatı değişti! Litresini 10 milyon dolara satıyor: Özel dolaplarda saklanıyor

10 MİLYON DOLARA SATACAK

Güzelçamlı'daki çiftlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen ve ‘kara akrep' olarak bilinen türü de yetiştirdiklerini belirten Hakan Ören, "Şu an bizim ilk amacımız sarı akreplerimizi çoğaltmak. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de hiç sarı akrep üzerine üretim çiftliği kurulmadı. Sarı ve kara akrep zehri tıbbi açıdan çok önemli. Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlarda etken madde olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sarı akrep zehri özellikle beyindeki tümörleri yok etmek için üretilen ilaçların önemli bir bileşeni. Aylık yaptığımız sağımlarda sarı akreplerden 0,5 gram zehir elde ediyoruz. Zehri şoklama etkisiyle eksi 45 derecede dondurup, özel soğutucu dolaplarda saklıyoruz. Zehrin litresini ilaç ve kozmetik firmalarına 10 milyon dolara satmayı hedefliyorum" diye konuştu.

İnternette gördü, hayatı değişti! Litresini 10 milyon dolara satıyor: Özel dolaplarda saklanıyor
İnternette gördü, hayatı değişti! Litresini 10 milyon dolara satıyor: Özel dolaplarda saklanıyor
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