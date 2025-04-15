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Editor
 | Selahattin Demirel

Verdiği kararla 3 bin akrebi bir odaya topladı! Zehrini böyle içiyor

16 yaşında verdiği kararla 18 yaşında 3 bin adet mavi akrebi toplayan Zilan Özdemir, akrep yetiştiriciliğiyle ilgili konuştu. Akrep zehrinin kullanıldığı alanlarla bilgi veren Özdemir, haftada bir akrep zehrini küp şekerin üzerine damlatarak yediğini söyledi. Ancak uzmanlar akrep zehrini tüketmenin tehlikesine dikkat çekti.

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Verdiği kararla 3 bin akrebi bir odaya topladı! Zehrini böyle içiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 10:21

Ankara Ayaş'ta yaşayan Zilan Özdemir henüz 16 yaşındayken mavi akrep yetiştirmeye karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığından 2 yıl içerisinde gerekli izin ve sertifikaları alan Özdemir, 18 yaşına bastığında 3 bin adet mavi akrebi küçük bir odada bir araya getirdi.

"NEDEN TÜRKİYE'DE YAPILMIYOR DEDİM"

YouTube'da gezerken Harran Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalardan etkilendiğini söyleyen Özdemir, "Araştırmaya devam ederek Küba'da yapıldığını öğrendim. Sonra akrebin ülkesi Mezopotamya olmasından dolayı neden Türkiye'de yapmadığımızı düşündüm. Ailem ile konuştum. İnanılmaz destekçi oldular" dedi.

"MAVİ AKREP ULTRAVİYOLE IŞIKTA PARLIYOR"

Mezopotamya'da yaygın olan kara akrep, ultraviyole ışık altında mavi renkte parladığı için "mavi akrep" olarak adlandırılıyor. Özdemir, şu anda iki tür yetiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakımları belirli bir sıcaklıkta olmaları gerekiyor. Yaklaşık 12 ila 27 derece arasında mavi akrep ve sarı akrebe göre değişiyor. Bizde iki tür var. Sarı ve mavi akrep. Gübreli toprak kullanıyoruz. Ahır kısmında oldukları için daha konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz onlara. Sularını haftada bir veriyoruz. Çok su içmiyorlar. Canlı yem veriyoruz. Hamam böceği ve çekirge gibi yemler veriyoruz ve kendileri avlayarak öldürüyorlar."

Verdiği kararla 3 bin akrebi bir odaya topladı! Zehrini böyle içiyor

"KORKARAK BAŞLADIM"

İşe başladığında oldukça korktuğunu ifade eden Özdemir, "Akreplerle sürekli iç içesin. 3 bin tane akrebin arasında olmak korkutucu. Bir süre sonra alışıyorsun. Tek zorluğu onların ölüyor olması. Öldüklerini gördüğümde elime alamıyorum. Onun dışında hiçbir zorluğu yok" diye konuştu.

Akreplerin bulunduğu odaların özel şartlarda olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Tavanın yüksek olması gerekiyor. Şehir merkezinden uzak bir yeri tercih ettik. Şehir merkezinde 3 metrelik bir yükseklik ayarlayamadık. Akreplerin kaçamayacağı şekilde yerlerin fayans ile düzenlenmesi gerekiyor. Deprem riskine karşı akreplerin hiçbir şekilde odadan çıkamaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"AKREPLERDEN SAĞDIĞINI KÜP ŞEKERE DAMLATARAK TÜKETİYOR"

Özdemir ayrıca akreplerden sağdığı zehri küp şekerin üzerine damlatarak haftada bir defa olmak üzere tüketiyor. Akrep zehri kanser türevleri, sinir sistemindeki bozukluklar, beyin ve bağırsak florasını etkileyen hastalıklarda kullanılıyor.

Verdiği kararla 3 bin akrebi bir odaya topladı! Zehrini böyle içiyor

UZMANLAR: "TEHLİKELİ OLABİLİR"

Uzmanlar, akrep zehrini yutmanın kanser tedavi edici bir yöntem olmadığını belirterek güvenli bulmadıklarını söylerken yutulan miktara ve türe bağlı olarak; solunum yetmezliği, felç ve alerjik reaksiyonlara yol açma tehlikesine de dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DE NERELERDE AKREP ÜRETİM TESİSİ VAR?

Türkiye'de akrep üretim tesisi kurma süreci, bir dizi yerel ve ulusal düzenlemeye, izinlere ve denetimlere tabi olarak yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelik sonrası gelişen süreçte, bu tesislerin kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Tesis kuruluş izinleri, ‘akrep tesisi teknik şartlar' çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerce yapılan başvurular Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınıyor.

Yapılan değerlendirme sonucu Tarım Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nce ‘proje uygunluk görüşü' veriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar Şanlıurfa, Konya, Elazığ, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mardin başta olmak üzere toplam 86 tesise teknik yönden ‘proje uygunluk görüşü' verildi.

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#Sağlık
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