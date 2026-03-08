Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depoları, İran'a ait İHA'larla vuruldu. Kuveyt Sivil Havacılık Kamu Otoritesi (PACA) depolardan birinde yangın çıktığını duyurdu. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu binasında da maddi hasar meydana geldi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
İran, üslerine ev sahipliği yapan ülkelerine yönelik misilleme saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İRAN İHA'LARLA VURDU

Savunma Bakanlığı, ülkenin bir saldırının daha hedefi olduğunu belirtti. Açıklamada, "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depoları, hayati öneme sahip altyapıyı doğrudan hedef alan insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı" denildi.

Ülke hava sahasına giren tüm düşman hedeflerle mücadele edildiği belirtilen açıklamada, önleme çalışmaları sırasında düşen enkaz parçaları nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumu binasında maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı

YAKIT DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Kuveyt Sivil Havacılık Kamu Otoritesi (PACA) saldırıları doğrulayarak "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki iki yakıt deposuna insansız hava aracı saldırısı düzenlendi ve depolardan birinde büyük bir yangın çıktı" açıklamasında bulundu.

Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

