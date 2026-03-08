Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı

Kategoriler
İstanbul
İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarına aralıksız devam ediyor.
Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkenin bir saldırının daha hedefi olduğunu belirtti. Açıklamada, "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depoları, hayati öneme sahip altyapıyı doğrudan hedef alan insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı" denildi.
Ülke hava sahasına giren tüm düşman hedeflerle mücadele edildiği belirtilen açıklamada, önleme çalışmaları sırasında düşen enkaz parçaları nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumu binasında maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
Kuveyt Sivil Havacılık Kamu Otoritesi (PACA) saldırıları doğrulayarak "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki iki yakıt deposuna insansız hava aracı saldırısı düzenlendi ve depolardan birinde büyük bir yangın çıktı" açıklamasında bulundu.
Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.