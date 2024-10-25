Kuzey ışıkları sandığı görüntünün arkasından 'domates' çıktı!

25 Ekim 2024 07:11 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 07:15

İngiltere'de Dee Harrison isimli bir kadın, sabah işe giderken gökyüzündeki kırmızımsı tonu fark etti. Kuzey ışıkları diye bilinen aurora gördüğünü zannederek anı fotoğraflayan kadın görüntünün ardındaki gerçeği sonradan öğrendi!

Güneş'te patlama oldu: Kuzey ışıkları İstanbul dahil Türkiye'nin pek çok yerinde görüldü

Güneş'te patlama oldu: Kuzey ışıkları İstanbul dahil Türkiye'nin pek çok yerinde görüldü

Lav püskürten yanardağ ile kuzey ışıkları bir arada! Adeta bir görsel şölen

Lav püskürten yanardağ ile kuzey ışıkları bir arada! Adeta bir görsel şölen

İngiltere'de bir kadın ülkenin güneyindeki semalarda görülen kuzey ışıkları​ benzeri auroranın mistik parıltısını görünce şaşkına döndü. 56 yaşındaki Dee Harrison'ın heyecanı, sıcak macenta renkli manzaranın aslında yakınlardaki bir domates çiftliğinin ışıklarından geldiğini fark ettikten sonra hayal kırıklığına dönüştü.

HEYECANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI AMA!..

Sosyal medyada büyük ilgi gören olay Harrison'ın çarşamba günü sosyal medyadan yaptığ paylaşımın ardından büyük ilgi gördü. Sabah saat 5.15 civarında Suffolk'un Bramford köyünden işe giderken kırmızımsı tonu fark eden temizlik işçisi kadın, keşfinin üç fotoğrafını sosyal medyada "Sanırım bu aurora, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" notuyla paylaştı.

HEYECANI KURSAĞINDA KALDI

Yüzlerce yorum alan Bayan Harrison'ın heyecanını 34 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı Adam Cotterell söndürdü. Cotteral kırmızkı parıltının aslında Suffolk Sweet Tomatoes'un LED ışık ünitelerinden geldiği ve bunların şirketin stoklarının büyümesini teşvik etmek için kullanıldığı belirterek "Alçakta sis veya bulut olduğunda gökyüzüne kırmızı parlayan tam spektrumlu ışıkları oluşuyor. Yolun yukarısında yaşıyorum ve bunu çok kez gördüm" dedi.

Diğer yandan AuroraWatch UK'den alınan veriler, çarşamba sabahı bölgede "önemli" bir aktivite olmadığını ve kuzey ışıklarının görülme ihtimalinin düşük olduğunu gösterdi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Diğer yanda Dee Harrison The Independent'a verdiği demeçte, "İşe gidiyordum ve ağaçların arasında bir şeyin yandığını düşündüm. Park ettim ve aurora borealis​'in ne olduğunu görebileceğimi düşündüm. Ancak gerçeğin bakmbaşka olduğunu öğrenince biraz hayal kırıklığına uğradım" dedi.