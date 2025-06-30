Kuzey Kore, Güney Kore sınırına tahkimat inşa etmeyi planlıyor!

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığına (UNC) sınırda tahkimat inşa etme planlarını bildirdiğini duyurdu. Yonhap'ın haberine göre bakanlık, Kuzey Kore sınırındaki faaliyete ilişkin açıklamada bulundu.

6 AYDAN UZUN SÜREDİR İLK KEZ BU TÜR BİLDİRİM

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırında tahkimat inşa etmek istediği, bunu da UNC'ye bildirdiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Kuzey Kore'nin 6 aydan uzun süredir ilk kez bu tür bir bildirimde bulunduğu kaydedildi.

TAHKİMAT NE DEMEK?

Tahkimat, bir yeri düşman saldırısına karşı koyabilecek duruma getirmek için yapılan hendek, siper, haberleşme gibi savunma tesislerine verilen isim.