Kuzey Kore lideri düşman tatbikatlarına cevap diyerek duyurdu: Ülkenin en büyük savaş gemisi artık suda

Kuzey Kore, ülkenin en büyük savaş gemisini suya indirdi. Deniz gücünü artırma hedefi doğrultusunda geliştirilen destroyerin 5 bin ton ağırlığında olduğu belirtildi.

Kim Jong Un'un filosundaki gemilerin iki katından da büyük savaş gemisi suya indi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dev savaş gemisinin Nampo Limanı’nda düzenlenen denize indirme törenine katıldı.

DÜŞMAN TATBİKATLARINA CEVAP

Kim, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin silahlanma hamlesi ve bu kapsamda denize indirilen yeni destroyerin ABD ve Asya'daki müttefiklerinin artan askeri tatbikatlarına karşı bir cevap olduğunu belirtti.

BİR SONRAKİ ADIM NÜKLEER

Eski Kuzey Kore Savunma Bakanı Choe Hyon'un adı verilen yeni destroyerin 2026'nın başlarında Kuzey Kore donanmasına teslim edilerek aktif hizmete başlayacağını vurgulayan Kim, Kuzey Kore donanmasını güçlendirme çabalarının bir sonraki adımının nükleer denizaltı edinmek olduğunu söyledi.

Kim, ABD ve Güney Kore'nin genişletilen ortak tatbikatlarını ve güncellenen nükleer caydırıcılık stratejilerini savaş hazırlığı olarak nitelendirerek, "Bu jeopolitik krize ve gelişmelere kararlı bir şekilde cevap vereceğiz." ifadesini kullandı.

BALİSTİK VE SEYİR FÜZELERİYLE DONATILABİLİR

Öte yandan, "çok amaçlı" olarak tanımlanan yeni destroyerin, hava savunma ve deniz savaş sistemlerinin yanı sıra, nükleer başlık taşıyabilen balistik ve seyir füzeleriyle donatılabileceği belirtiliyor.