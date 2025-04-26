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 | Berrak Arican

Kuzey Kore lideri düşman tatbikatlarına cevap diyerek duyurdu: Ülkenin en büyük savaş gemisi artık suda

Kuzey Kore, ülkenin en büyük savaş gemisini suya indirdi. Deniz gücünü artırma hedefi doğrultusunda geliştirilen destroyerin 5 bin ton ağırlığında olduğu belirtildi.

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Kuzey Kore lideri düşman tatbikatlarına cevap diyerek duyurdu: Ülkenin en büyük savaş gemisi artık suda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 17:11

Kim Jong Un'un filosundaki gemilerin iki katından da büyük savaş gemisi suya indi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dev savaş gemisinin Nampo Limanı’nda düzenlenen denize indirme törenine katıldı.

Kuzey Kore lideri düşman tatbikatlarına cevap diyerek duyurdu: Ülkenin en büyük savaş gemisi artık suda

DÜŞMAN TATBİKATLARINA CEVAP

Kim, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin silahlanma hamlesi ve bu kapsamda denize indirilen yeni destroyerin ABD ve Asya'daki müttefiklerinin artan askeri tatbikatlarına karşı bir cevap olduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri düşman tatbikatlarına cevap diyerek duyurdu: Ülkenin en büyük savaş gemisi artık suda

BİR SONRAKİ ADIM NÜKLEER

Eski Kuzey Kore Savunma Bakanı Choe Hyon'un adı verilen yeni destroyerin 2026'nın başlarında Kuzey Kore donanmasına teslim edilerek aktif hizmete başlayacağını vurgulayan Kim, Kuzey Kore donanmasını güçlendirme çabalarının bir sonraki adımının nükleer denizaltı edinmek olduğunu söyledi.

Kim, ABD ve Güney Kore'nin genişletilen ortak tatbikatlarını ve güncellenen nükleer caydırıcılık stratejilerini savaş hazırlığı olarak nitelendirerek, "Bu jeopolitik krize ve gelişmelere kararlı bir şekilde cevap vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri düşman tatbikatlarına cevap diyerek duyurdu: Ülkenin en büyük savaş gemisi artık suda

BALİSTİK VE SEYİR FÜZELERİYLE DONATILABİLİR

Öte yandan, "çok amaçlı" olarak tanımlanan yeni destroyerin, hava savunma ve deniz savaş sistemlerinin yanı sıra, nükleer başlık taşıyabilen balistik ve seyir füzeleriyle donatılabileceği belirtiliyor.

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ETİKETLER
#abd
#kuzey kore
#asya
#kim jong-un
#silahlanma
#denizaltı
#nükleer silahlar
#jeopolitik riskler
#Savaş Gemisi
#Askeri Tatbikatlar
#Dünya
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