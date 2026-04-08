Kuzey Kore roket fırlattı: İHA gerilimi sürüyor

Kuzey Kore' Doğu Denizi'ne roket fırlattı. Karşılıklı İHA krizinde son olarak ılımlı açıklamalar gelmişken bu son hamleyle gerilimin yine tırmanacağı endişesi yaşanıyor.

08.04.2026
05:38
08.04.2026
'nin, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) "tanımlanamayan bir roket" fırlattığı bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde tanımlanamayan bir roketi Doğu Denizi'ne fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin dün de Pyongyang bölgesinden tanımlanamayan bir roket fırlattığı, başarısız olduğu anlaşılan fırlatışın ardından roketin kaybolduğu bildirilmişti.

Fırlatışların, iki ülke arasında bu yılın başında sınır ötesinde insansız hava araçları (İHA) uçurulması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

İHA GERİLİMİ

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta sınırlarına düşen İHA nedeniyle Güney Kore'yi ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş ve olaydan dolayı üzüntü duyduğunu bildirmişti.

Güney Kore'de savcılık, 3 kişi hakkında Kuzey Kore'ye İHA uçurdukları gerekçesiyle kovuşturma başlatmıştı.

