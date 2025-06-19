Kuzey Kore roketleri ateşledi: Ezici şekilde karşılık verilecek

Kuzey Kore, Güney Kore'yi tedirgin eden roket denemelerine ara vermeden devam ediyor. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden Sarı Deniz yönüne 10 roket fırlatıldığını açıkladı.

GELİŞMELER DİKKATLE İZLENİYOR

Açıklamada, "Ordumuz, çeşitli gelişmeleri dikkatle izlemektedir. Ordumuz, Güney Kore ile ABD arasındaki güçlü ortak savunma duruşu çerçevesinde herhangi bir provokasyona ezici şekilde karşılık verecek yetenek ve hazırlık durumunu sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

SEUL MENZİLDE

Öte yandan, Kuzey Kore'nin kullandığı 240 milimetrelik çok namlulu roketatar sisteminin, Seul ve çevresini hedef alabilecek menzile sahip olduğu bildirildi.

ORTAK HAVA TATBİKATI DÜZENLENMİŞTİ

Güney Kore ordusu, ABD ve Japonya ile birlikte ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti. Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında dün düzenlenen tatbikata, Güney Kore'den iki F-15K, ABD'den altı F-16 ve Japonya'dan iki F-2 savaş uçağı katılmıştı.