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 | Berrak Arıcan

Kuzey Kore yasaklı füze denemeleri için gizlice inşa etti: Artık denizden taşıyacak

Kuzey Kore, tüm tepkilere rağmen füzelerinden vazgeçmedi. Yeni uydu görüntülerine göre ise roket parçalarının taşınmasını kolaylaştıracak dev bir iskele için kollar sıvandı.

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Kuzey Kore yasaklı füze denemeleri için gizlice inşa etti: Artık denizden taşıyacak
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 16:43

Birçok ülkenin tepkisine rağmen denemelerinden vazgeçmeyen Kuzey Kore'nin yeni planı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Yeni uydu görüntülerine göre, önemli bir üssünün bulunduğu bölgede yeni bir iskele inşa ediliyor.

Sohae Uydu Fırlatma İstasyonu, 'nin casus uydu fırlatmalarına ve diğer roket testlerine ev sahipliği yapıyor. Yeni inşa edilen iskele ise büyük roket parçalarının deniz yoluyla taşınmasını sağlayacak.

Kuzey Kore yasaklı füze denemeleri için gizlice inşa etti: Artık denizden taşıyacak

TALİMAT SENELER ÖNCE VERİLDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2022 yılında tesiste incelemeler gerçekleştirdi. Devlet medyasına göre, Jong-un, o dönem askeri casus uydular da dahil olmak üzere çeşitli roketlerin fırlatılabilmesi için modernizasyon ve genişletme emri verdi.

Şimdiye kadar tesis, casus uyduyu yörüngeye yerleştirmek ya da roket motorlarıyla uzay fırlatma araçları gibi füze bileşenlerini test için kullanıldı.

Kuzey Kore yasaklı füze denemeleri için gizlice inşa etti: Artık denizden taşıyacak

LOJİSTİK KAPASİTE ARTACAK

Şarku'l Avşat'ın haberine göre yeni uydu görüntüleri de iskelede inşa edilmiş rıhtım ve operasyonel durumda olabilecek gemileri işaret ediyor. Bu durum tesisin lojistik kapasitesini de artırabilir.

Raporlara göre, iskele 28 ayda tamamlandı. Ayrıca tesis çevresinde yol ve demiryolu altyapısının genişletilmesi için de çalışmalar yapılıyor.

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ETİKETLER
#kuzey kore
#füze
#roket
#casusluk
#Uydu Teknolojisi
#Sohae Uydu Fırlatma İstasyonu
#Dünya
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