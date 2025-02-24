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 | Berrak Arican

Kuzey Kore'de gizemli Rus uçağı! Yaralı askerler mi taşınıyor? Analistlerden tahminler

Kuzey Kore'ye Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Ilyushin Il-62M tipi bir askeri uçak indi. Uçak başkent Pyongyang'da sadece 2 saat durdu. Gizemli uçağa dair resmi bir açıklama yapılmadı fakat askeri analistlerin bazı tahminleri var.

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Kuzey Kore'de gizemli Rus uçağı! Yaralı askerler mi taşınıyor? Analistlerden tahminler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 13:45

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Chkalovsky Askeri Hava Üssü'nden Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Ilyushin Il-62M tipi askeri uçak havalandı. Askeri uçak, Kuzey Kore'de bulunan Sunan Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı ve sadece 2 saat yerde kaldı. Bu yıl Kuzey Kore'ye yapılan ilk teyitli uçuş olmasına rağmen ziyaretin detaylarına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

RUSYA-KUZEY KORE ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Askeri analistler, uçakta Rus yetkililerin bulunabileceğini öne sürdü. Geçmişte de askeri ve stratejik görüşmelerle bağlantılı benzer uçuşların yapıldığı biliniyor. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya destek veren Kuzey Kore ile Moskova arasında da son zamanlardaki askeri işbirliği dikkat çeken bir nokta. ABD ve Batılı istihbarat kaynakları, Kuzey Kore’nin Rusya’ya mühimmat, top sistemleri ve balistik füzeler sağladığını belirtiyor. Kiev istihbaratına göre, Rus ordusunun Ukrayna’da kullandığı mühimmatın yaklaşık yarısı Kuzey Kore’den geliyor.

RUS ASKERLERİ KUZEY KORE'DE TEDAVİ GÖRÜYOR

Öte yandan Ukrayna Savaşı'nda yaralanan bazı askerlerin Kuzey Kore'de tedavi edildiği de biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Guardian gazetesine konuşan bir Rus asker, Ukrayna cephesinde 2 yıl savaştıktan sonra aldığı şarapnel yarasıyla Vladivostok’a geri gönderildiğini fakat yer kalmaması nedeniyle Kuzey Kore'ye gönderildiğini anlattı.

EN AZ 20 RUS ASKERİ VARDI

Rus askeri, önce başkent Pyongyang’a, oradan da ülkenin doğu kıyısındaki Wonsan şehrinde yer alan sağlık tesisine gittiğini söyledi. Tesiste en az 20 Rus askerin daha tedavi gördüğünü belirten Aleksey, ''Yemekler lezzetsizdi ve hiç et yoktu'' dedi. Ayrıca içki bulmanın epey zor olduğunu belirterek ülkede geçirdiği vakit için “Pek beklediğim gibi değildi” ifadelerini kullandı.

Aleksey, tesislerin temiz olduğunu, askerlerin havuz ve saunayı kullanabildiğini söylerken, ''Yine de bir dahakine daha tanıdık bir yerde tedavi görmeyi tercih ederim'' dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya, Ukrayna'yı işgale ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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