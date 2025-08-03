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 | Berrak Arıcan

Kuzey Kore'deki tatil köyüne sadece Rus turistler gidebildi! Anlatılanlar ağızları açık bıraktı

Kuzey Kore, tatil köyünü Rus turistlere açtı. Yasaklar ülkesine gidenler, neler yaşadıklarını, gördüklerini anlattı. Kendileri dışında kimsenin olmadığını söyleyen turistler, ''Sanki dünyanın en önemli insanlarıydık'' yorumunda bulundular.

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Kuzey Kore'deki tatil köyüne sadece Rus turistler gidebildi! Anlatılanlar ağızları açık bıraktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 13:16

Kuzey Kore, geçtiğimiz ay katıldığı törenle bir açtı. Rusya ile iyi ilişkilere sahip olan Jong-un, ülkeye turist tercihinde de Ruslara öncelik tanıdı. 13 kişilik Rus grup, Kuzey Kore'deki tatil köyündeki deneyimlerini Wall Street Journal'e anlattı.

Kuzey Kore'deki tatil köyüne sadece Rus turistler gidebildi! Anlatılanlar ağızları açık bıraktı

''TATİL KÖYÜNDE TEK MİSAFİRDİK''

Wonsan Kalma'daki tatil köyünde sadece kendilerinin olduğunu anlatan Rus turist grubundan Anastasia Samsonova, "Tüm plaj boştu. Aslında bütün tatil köyünde tek misafir bizdik" dedi. "Kendimizi dünyanın en önemli insanları gibi hissettik" ifadelerini kullanan 33 yaşındaki Rus turist, bu yüzden çok rahat hareket ettiklerini, sadece kendilerine hizmet edildiğini söyledi.

'de tatil deneyimini paylaşan bir başka turist olan Daria Zubkova da jet-skilere binmek için para ödemediklerini, her şeyin yepyeni olduğunu anlattı.

Kuzey Kore'deki tatil köyüne sadece Rus turistler gidebildi! Anlatılanlar ağızları açık bıraktı

''SICAK SU DERECESİ SÜREKLİ DÜŞÜRÜLDÜ''

Turu gerçekleştiren şirketin pazarlama müdürü Alexander Spevak ise otel dairesinin kapısına "Rahatsız etmeyin" kartı takmasına rağmen temizlikçilerin içeri girdiğini ifade etti. Spevak dikkat çeken bir başka unsurun ise sıcak su derecesinin sürekli düşürülmesi olduğunu belirtti.

RUS TURİSLERE YASAK!

Kuzey Koreliler ile yabancıların farklı plajlarda denize girdiğini belirten Rus turistler, havuz, jakuzi, sauna ve kaydırakların bulunduğu su parkına ise alınmadıklarını, girmelerinin yasak olduğunu aktardılar.

Kuzey Kore'deki tatil köyüne sadece Rus turistler gidebildi! Anlatılanlar ağızları açık bıraktı

İLGİNÇ HEDİYELİK: FÜZE MAKETİ

Tatil köyünde ödemeler ise bileklikle yapıldı. Yazılıma sadece dolar, euro ve yuan yüklenebiliyordu. Ruble ise kabul edilmiyordu. İnternet için ise yabancılardan 10 dakika için 1,7 dolar talep edildi. Yüz masajının 15 dolardan başladığını anlatan Rus turistler, dikkat çeken bir maketten de bahsetti.

Kuzey Kore'deki tatil köyüne sadece Rus turistler gidebildi! Anlatılanlar ağızları açık bıraktı

Balistik füze denemeleriyle dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore, kıtalararası balistik füze Hwasong-17'nin maketini hediyelik niyetine 465 dolara satıyordu.

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ETİKETLER
#kuzey kore
#kim jong-un
#Tatil Köyü
#Rus Turizm
#Wonsan Kalma
#Hwasong-17
#Dünya
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