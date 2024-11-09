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Kuzey Kore'den GPS provokasyonu: Güney Kore'yi kör etti! Hava ve deniz taşıtları...

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Kasım 2024 11:49 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:55
Kuzey Kore&#039;den GPS provokasyonu: Güney Kore&#039;yi kör etti! Hava ve deniz taşıtları...

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin "GPS sinyali karıştırma" saldırıları düzenlediğini duyurdu. Saldırılar sonrası bazı gemi ve sivil uçakların navigasyon sistemlerinin olumsuz etkilendiği bildirildi.

Kuzey Kore art arda gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, bu kez Güney Kore’nin GPS (Küresel Konumlama Sistemi) altyapısını hedef aldı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Haeju ve Kaesong şehirlerinden Güney Kore’ye GPS sinyali karıştırma saldırıları düzenlediği duyuruldu.

Bazı gemi ve sivil uçakların navigasyon sistemlerinin saldırılardan olumsuz etkilendiği kaydedilirken, Sarı Deniz'de seyreden hava ve deniz taşıtlarına dikkatli olma uyarısı yapıldı. Güney Kore ordusunun saldırılardan etkilenmediği vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore’yi GPS provokasyonunu derhal durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'den GPS provakasyonu: Güney Kore'yi kör etti! Hava ve deniz taşıtları... - 1. Resim

BU İLK DEĞİL

Kuzey Kore, 29 Mayıs ve 2 Haziran arasında Güney Kore’nin kuzeybatı sınır bölgelerini hedef alan çok sayıda GPS sinyali karıştırma saldırısı gerçekleştirmişti. Son olarak salı günü şüpheli bir saldırı tespit edildiği açıklanmıştı.

Kuzey Kore'den GPS provakasyonu: Güney Kore'yi kör etti! Hava ve deniz taşıtları... - 2. Resim

GÜNEY KORE'NİN TEDBİR ÇAĞRISI

Geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Kore’nin GPS sinyali karıştırma saldırıları hakkında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) bilgi veren Güney Kore, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı tedbir alınması çağrısında bulunmuştu.

ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yönetilen uydu tabanlı bir radyo navigasyon sistemi olan GPS, uydu sinyalleri aracılığıyla küresel çapta konum belirleme hizmeti sağlıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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