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 | Berrak Arıcan

Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz

Kuzey Kore, yeni bir tatbikat gerçekleştirdi. Özel kuvvetler ve tankçı birliklerin katılımıyla gerçekleşen mühimmatlı tatbikatı yöneten Kim Jong-un, ''Artık birkaç cepheden sorumluyuz'' diyerek düşmanlarına gözdağı verdi.

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Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 12:25

Kuzey Kore, özel kuvvetler ve tankçı birliklerinin katılımıyla mühimmatlı tatbikat gerçekleştirdi. Yeni bir gerilime neden olacak hamleyi bizzat Kim Jong-un yönetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı konuşmada askeri eğitimlerin komutanların inisiyatif alma yeteneklerini ve ordunun askeri kabiliyetlerini geliştirdiğini vurguladı.

Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz

''BİRKAÇ CEPHEDEN SORUMLUYUZ''

Modern savaşın niteliksel değişimine ayak uydurmanın önemli olduğunun altını çizen Kim, bunun için askeri eğitim faaliyetlerinin de çağa uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz


Kuzey Kore ordusunun artık birden çok cephede savaştığını belirten Kim, "Devrimci silahlı kuvvetlerimiz artık az sayıda cepheden değil, birkaç cepheden sorumludur.

Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz

Ancak bunlar arasında en önemlisi anti-emperyalist sınıf cephesidir ve savaşa tam hazırlık yapmak en hayati görevdir" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz

Kim'in bu sözlerle Rusya'ya asker gönderme kararına atıfta bulunduğu yorumları yapıldı.

Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz

KAMUFLAJLI DRONLAR

Kuzey Kore ordusu tarafından paylaşılan fotoğraflardan birinde, kamuflaj giysileri giymiş askerlerin dronları kullanması ise dikkat çekti.

Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz


Güney Kore İstihbarat Servisi'nden (NIS) 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli askerlerin Moskova'dan dron eğitimi aldığına dair işaretlerin olduğu belirterek, "İki taraf arasında dronlarla ilgili iş birliği yapıldığını değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz
Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz
Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz
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